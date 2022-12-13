Türkiye’nin 7 bölgesi Bingöl’de buluştu

Bingöl’de Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulu öğretmen ve idarecileri, 12-18 Aralık Yerli Malı ve Tutum Haftası çerçevesinde Türkiye’nin 7 bölgesinden getirilen ürünler, açılan sergi ile öğrencilere tanıtıldı.

Bingöl Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulu öğretmen ve idarecileri 12 - 18 Aralık Yerli Malı ve Tutum Haftası nedeniyle farklı bir etkinlik düzenledi. Türkiye’nin 7 bölgesine ait ürünleri bir araya getiren öğretmenler, bir sergi açtı. Açılan sergide Aydın’ın incirinden Ege’nin zeytinine, Malatya’nın kayısısından Hatay’ın salçasına, fındıktan mısır ununa, Adana kebabından şırdana kadar bir çok yiyecek, içecek, tatlı, giyecek, meyve, el sanatları, tohumlar, baklagiller gibi yüzlerce ürün bir araya getirildi. Her bölge için ayrı bir stant açılırken öğrenciler de tanıttıkları yöreye özgü kıyafetler ile gelen misafirleri karşıladı. Okuldaki öğrenciler tek tek stantları gezerek bölgelerin ürünlerini tanıma fırsatı bulurken sergi açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Haluk Çakan da katıldı. Çakan bu tür etkinliklerin amacının Türkiye’deki doğal zenginlikleri öğrencilere tanıtmak olduğunu belirterek, ’’12 - 18 Aralık Yerli Malı ve Tutum Haftası çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulumuzun planladığı 7 bölgeden ürünlerin tanıtıldığı sergimizi çocuklarımız ile beraber açtık. Buradaki amacımız ülkemizin doğal zenginliklerini, kültürel birikimini, gastroloji ve gastronomi konusundaki birikimlerini, ünlü halk ozanlarını düşünürlerini kültürünü tanıtmaktı amacımız. Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiklerini gördük. Çağımızda çocuklarımız bu tarz ürünlere yabancı oluyorlar biz onu aşmak için çocuklarımıza bir farkındalık etkinliği oluşturmak için öğretmenlerimizin yedi bölgeden temin ettikleri ürünleri, eserleri burada sergileme imkanı bulduk. Çocuklarımızın çok mutlu olduğuna şahit olduk. Ülkemizin zenginliklerini bu tarz haftalarda tanıtmaya devam edeceğiz. Emek veren öğretmenlerimize ve okul idaremize İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

Akdeniz Bölgesinin tanıtımını yapan Elif Ayçiçek ise ’’Bugün burada Akdeniz Bölgesinin ürünlerini tanıttım, arkadaşlarımla çok güzel eğlendim. Adana kebabı, şırdan, pamuk, bıcı bıcı, aşlama gibi ürünleri stantta sergiledik’’ diye konuştu.