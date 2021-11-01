Türkiye’de yoğun ilgi gören Samy Naceri Sözde Ermeni Soykırımı’nı anlatan filmde oynamış

İstanbul’da bulunduğu süre boyunca yoğun ilgili gören ünlü aktör Samy Naceri’nin sözde Ermeni Soykırımı konulu ‘Anadolu Hikayeleri’ filminde oynadığı ortaya çıktı.

“Taksi” filmiyle bilinen ve daha önce sözde Ermeni Soykırımı’nı konu alan filmlerde boy gösteren Samy Naceri’ye İstanbul’da bulunduğu sürede yoğun bir ilgi gösterildi.

Medya ve vatandaşların ilgi odağı olan Naceri’nin geçmişte oynadığı ‘Anadolu Hikayeleri’ isimli sözde Ermeni Soykırımı’nı konu alan filmi ise unutuldu. 2018’de çekimlerine başlanılan film, Mark Aren’in “Vahşi güllerin açıldığı yer: Bir Anadolu hikayesi” kitabından uyarlanmıştı. Ünlü oyunca Naceri ise sözde Ermeni Soykırımı’nı konu alan bu filmde başrol oyuncusu olarak yer alıyor.