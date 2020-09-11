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Türkiye’de romanda yeni trend fantastik romanlar

TÜRKİYE'DE ROMANDA YENİ TREND FANTASTİK ROMANLAR

Kültür Sanat 11.09.2020, 09:10
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Türkiye’de romanda yeni trend fantastik romanlar

Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Filiz İnanan’ın yazdığı fantastik roman "Vaadler", okuyanları hayran bıraktı.

Türkiye’de son yıllarda fantastik romanlar ilgi toplamaya başladı. 10 yıl önce masal olarak yazmaya başladığı kitabını daha sonra fantastik romana dönüştüren Filiz İnanan, fantastik eserini bitirerek piyasaya sürdü. 2,5 ay önce okurla buluşan kitap büyük ilgi topladı. Türk fantastik edebiyatına eser kazandırmak isteyen Filiz İnanan, "Vaadler" ismini verdiği fantastik romanını okurlarıyla buluşturdu. Kitap, tanıtım yapılmamasına rağmen, kısa sürede okuyanlar tarafından beğenilip tavsiye edilmeye başlandı.

Kitabı yazmaya 10 yıl önce başladığını ifade eden Filiz İnanan, "Kardeşine masallar anlatan bir kadın karakterin hayatını yazmak istemiştim. Yazmaya masaldan başladım. 10 yıl önce yazdığım kitabın ilk cümlesi büyüdü, büyüdü bir sürü karakter doğdu. Şimdi kendine ait dünyası olan bir kitap var. Kitap tamamen fantastik. Bugünü, geçmişi ve mitolojisi olan iki paralel kurguda ilerliyor. Bu kitabı yazmaya 10 yıl önce başladım. Kitabın içinde yol, dostluk ve aşk hikayesi var. Fantastik edebiyatta asıl şimdi dönüm noktası yaşanıyor. Ünlü yazarlarımızdan da fantastiğe kaymalar olunca şimdi Türk fantastik edebiyatından konuşmanın vakti geldi. Kitap çok beğenildi. Devamını bekliyorum diyen çok oldu" dedi.

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