Türkiye’de jetonun tarihçesi kitaplaştırıldı

Türkiye’de jetonun tarihçesinin anlatıldığı kitabın ilk baskısı yapıldı.

Türkiye’de jeton tarihi hakkında bilgilerin yer aldığı "Türkiye Jeton Tarihçesi: Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Ticari ve Sosyal Hayatta Jeton" kitabı satışa sunuldu.

Jeton meraklıları ve koleksiyonerler için kitabın ilk baskısı yapıldı. Prof. Dr. Özgür Uğurluoğlu tarafından kaleme alınan kitapta, Türkiye’deki jetonun tarihçesi anlatılıyor.