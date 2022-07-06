banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022

Türkiye’de jetonun tarihçesi kitaplaştırıldı

Türkiye’de jetonun tarihçesinin anlatıldığı kitabın ilk baskısı yapıldı.

Kültür Sanat 06.07.2022, 17:20
Türkiye’de jetonun tarihçesi kitaplaştırıldı

Türkiye’de jetonun tarihçesinin anlatıldığı kitabın ilk baskısı yapıldı.

Türkiye’de jeton tarihi hakkında bilgilerin yer aldığı "Türkiye Jeton Tarihçesi: Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Ticari ve Sosyal Hayatta Jeton" kitabı satışa sunuldu.

Jeton meraklıları ve koleksiyonerler için kitabın ilk baskısı yapıldı. Prof. Dr. Özgür Uğurluoğlu tarafından kaleme alınan kitapta, Türkiye’deki jetonun tarihçesi anlatılıyor.

Yorumlar (0)
28°
açık