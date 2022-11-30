Türkiye’de ilki düzenlenecek: ’Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı’ tanıtıldı

Türkiye’de ilk defa Adana’da gerçekleştirilecek olan ’Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı’nın lansmanı yapıldı. Fuarı tanıtan Adana Valisi Süleyman Elban, "Dünyada pek tespihçiliği içine alan böyle salt bir fuar olduğunu duymadık, onun için bu aynı zamanda uluslararası bir fuar. Dünyanın birçok yerinden fuara ziyaretçi ve stantla ilgili katılımcı var" dedi.

Adana’da tespihçiler çarşısında, 22-25 Aralık tarihinde düzenlenecek olan ’Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı’nın lansmanı yapıldı. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek olan fuarın tanıtımında konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, "2 yıl önce tespihçiler çarşısını ziyaret ettiğimde doğrusu etkilenmiştim. Çok fazla tespih çeşidi, çok kaliteli işler hem de değerli taşlar ile biraz antika eserler görmüştüm. Bunun Adana içinde bile çok bilinmediğini, buranın aslında Türkiye’nin her tarafına ve dünyanın birçok yerine başta mezat olmak üzere birçok şekilde ürün sattığını ama mevcut potansiyelini iyi değerlendiremediğini ilk geldiğimizde fark ettik" diye konuştu.

“Kısa sürede 200’ün üzerinde katılımcı var”

Tespihçiliğin geliştirilmesi ile ilgili ne yapılması gerektiğini konuşurken burada bir fuarın yapılmasının iyi olacağını dile getirdiğini belirten Vali Elban, "Araştırma yaptığımızda Türkiye’de hiç tespihçilik fuarı olmadığını öğrendik. Türkiye’nin ilk tespihçilikle ilgili fuarı da Adana’da yapılacak. Bu Adana’ya yakışıyor. Çünkü Adana, fuarlar şehri hem de ilkler şehri. Aynı zamanda Türkiye’de en fazla tespih üretilen şehir. Dolayısıyla bu fuarın burada olması çok normaldi. Fuarın yapılmasına karar verdiğimizde ilgi nasıl olur diye baktığımızda kısa sürede 200’ün üzerinde katılımcı oldu. Hala ilgi devam ediyor, muhtemelen 22 Aralık’ta bu fuar kapılarını açtığında fuara katılmak isteyene maalesef yerimiz doldu diyeceğimizi zannediyorum" dedi.

“Dünyadan fuara ilgi var, uluslararası bir fuar hüviyetine büründü”

Dünyada pek tespihçiliği içine alan salt bir fuar olduğunu pek duymadıklarını dile getiren Elban, "Onun için bu aynı zamanda uluslararası bir fuar. Sadece ülkemizin dört bir yanından değil dünyanın birçok ülkesinde fuara ziyaretçi ve stantla ilgili katılımcılar da var. İlk olmasına yeni olmasına rağmen Adana’ya yakışır bir şekilde uluslararası bir fuar hüviyetine de büründü. Artık bu uluslararası Adana tespihçilik ve değerli taşlar fuarı olarak daha gelişip daha da büyüyecek" ifadelerine yer verdi.