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Türkiye Yazarlar Birliği’nden Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına iki ödül birden

2019 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçı Ödül Töreni Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına, “Yayıncılık Kamu Ödülü” ve Hayat Ağacı Eserine "Kültür Ödülü” olmak üzere iki ödül birden verildi.

Kültür Sanat 30.11.2020, 17:11
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Türkiye Yazarlar Birliği’nden Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına iki ödül birden
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2019 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçı Ödül Töreni Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına, “Yayıncılık Kamu Ödülü” ve Hayat Ağacı Eserine "Kültür Ödülü” olmak üzere iki ödül birden verildi.

Ödülleriyle yazarları ve eserlerini tanıtmak, eser sahiplerini teşvik ve taltif etmek amacını güden ve Türkiye Yazarlar Birliği’nce düzenlenen törende ödül, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan’a takdim edildi.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan tarafından verilen ödülü alan Dr. Zeki Eraslan, iki ödülü birden almaktan duydukları mutluluğu dile getirerek şunları söyledi:

"Kurum olarak bu ödülü almakla sorumluluğumuz daha da artmıştır. Bu kadar kıymetli bir ödülü almak bizi yayıncılık alanında daha titiz, daha özenli ve dikkatli kılmaktadır. Kurum olarak Türkiye Yazarlar Birliğine ve Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’a bizi iki ödüle birden layık gördükleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz."
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