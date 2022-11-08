Türkiye ve Paraguay arasında turizm iş birliği anlaşması imzalandı

Türkiye ile Paraguay arasında turizmi teşvik etmek ve geliştirmek için turizm iş birliği anlaşması imzalandı.

Türkiye ile Paraguay arasında turizm deneyimlerinin karşılıklı olarak paylaşılması, turizm imkanlarının çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir dönüşümün sağlanması, mevcut ve potansiyel yatırımcılar için bir altyapı oluşturması ve turist hareketliliğine karşılıklı olarak katkı sağlanması amacıyla “Turizm Mutabakat Zaptı” imzalandı. Bakanlık binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde yürüttüğü çalışmaların Güney Amerika coğrafyasının insanlarına verdiği değerin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, “20 Kasım 2018’de Asuncin’da (Asunsion) Türk Büyükelçiliği açılmış, Paraguay’la ikili ilişkilerimizde yeni bir süreç başlatılmıştır. Atılan bu ilk adımın hemen ardından, özellikle Türk Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) kanalıyla teknik iş birliği projelerinin yürütülmesi ve bölgesel örgütler ile kurulan münasebetler, Paraguay’la ilişkilerimize ivme kazandırmıştır. TİKA Başkanlığımızın bölgedeki etkinliği, Asuncin (Asunsion) Büyükelçiliğimizin kıymetli katkıları ve Paraguay Ulusal Turizm Sekretaryası ile verimli iş birliğimiz, proje sayımızın her geçen gün artmasını sağlamaktadır” diye konuştu.

“Turizm Mutabakat Zaptı, iki ülke arasında bağları geliştiren yeni bir kilometre taşı olacak”

Turizm Mutabakat Zaptı’nın iki ülke arasındaki bağları geliştiren yeni bir kilometre taşı olacağına inancının tam olduğunu ifade eden Ersoy, “İmzalayacağımız metnin temel amacı, ülkelerimizin zengin turizm deneyimlerini karşılıklı olarak paylaşmaktır. Bu mutabakat ile turizm imkanlarının çeşitlendirilmesi ve kapsamlı, sürdürülebilir bir dönüşümün sağlanması için gereken yol haritasına kavuşmuş oluyoruz. Atılan imzalar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar için bir altyapı oluşturacak ve karşılıklı turist hareketliliğine katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Turizm Mutabakat Zaptı milletlerimiz arasındaki barışı ve anlayışı teşvik edecektir”

Paraguay Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mario Abdo Bentez adına Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iki ülke arasındaki turizmi teşvik edecek anlaşmayı imzaladığını belirten Paraguay Turizm Bakanı Sofia Montiel de Afara, “Bu önemli bağlantı, turizm yoluyla ekonomik büyümeyi teşvik edecek, çevrenin korunmasını ve milletlerimiz arasındaki barışı ve anlayışı teşvik edecektir. Bu iş birliği, yerel toplulukların katılımına dayalı otantik turizm deneyimlerini oluşturmak için tasarlanmış ve yeni, sürdürülebilir ve kapsayıcı turizm modelinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır” dedi.

İmza törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyetin yanı sıra Paraguay Turizm Bakanı Sofia Montiel de Afara ve beraberindeki heyet katıldı.

Program, iki bakanın Turizm Mutabakat Zaptı’nı imzalaması ve birbirlerine yaptıkları hediye takdimiyle son buldu.