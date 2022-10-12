Türkiye ve Japonya arasında dostluk konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 'Başkent Kültür Yolu Festivali' kapsamında, CSO Ada Ankara Tarihi Salonu'nda, 'Türkiye- Japonya Dostluk Konseri' gerçekleşti. Dünyaca ünlü Japon şefler Seiji Mukaiyama ve Etsuya Kitani yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, ilk kez 'Tsunami' senfonisini seslendirdi. Öte yandan Yücel Arzen ve Orkestrası, Cemalettin Kömürcü yönetmenliğinde Türklerin müzikal öyküsünü anlatan '71' adlı eseri sahneledi.