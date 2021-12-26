Türkiye, Uygur ve Ahıska Türklerine ev sahipliği yapıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı üzerine Türkiye’nin büyük önem verdiği Uygur ve Ahıska Türklerinin yoğun olarak yaşadığı illerde de iş ve işlemleri oluşturulan ayrı çalışma grupları ve özel ofisler aracılığıyla yürütülüyor.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, "yasal kalış hakkı" kapsamında Türkiye’de 26 bin 681 Ahıska ve 19 bin 328 Uygur Türkü yaşıyor. Ahıskalardan 18 bin 611, Uygur Türkünden ise 17 bin 997 kişide "süresiz kalış hakkı" tanıyan uzun dönem ikamet izni bulunuyor. Ayrıca Ahıska ve Uygur Türklerine ikamet izni harç bedelinden muaf tutan Turkuaz renkli ikamet izni kartı da veriliyor.

Son 19 yılda Türk vatandaşlığına geçenlerin sayısında artış olduğu belirtildi

İstatistiklere göre; 2002 öncesi 4 bin 840 Ahıska Türkü ve 325 Uygur Türkü vatandaş olurken, 2002 sonrası 95 bin 845 Ahıska Türkü ve 5 bin 836 Uygur Türkü istisnai vatandaşlık kapsamında Türk vatandaşı oldu.

Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde kurulan Türk ve Akraba Toplulukları Dairesi Başkanlığı Türkiye’de bulunan Ahıska ve Uygur Türklerine yönelik çalışmalar yapılıyor. Ortak tarih, kültür ve soy bağının bulunduğu Ahıska ve Uygur Türklerine "kendilerini evlerinde hissettirecek" kamu hizmeti anlayışıyla yaklaşılıyor. Ayrıca yasal statüsüne ilişkin iş ve işlemler "Türk Soylular Özel Ofisi" tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye’de bulunan Uygur ve Ahıska Türkleri tarafından kurulan çok sayıda sivil toplum kuruluşu da bulunuyor. Bu kuruluşlar da kanunlar kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.