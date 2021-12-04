Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği düzenlendi.

Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, düzenlenen “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri Binbaşı Ali Faik Bey ve Teğmen Fevzi Efendi kardeşler ile Kore Savaşı şehidi Piyade Kıdemli Başçavuş Abdi Özkan anıldı.