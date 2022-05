Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodromundan Sıfır Atık Projesine destek

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu doğal kaynakları korumak ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla sosyal tesis olarak kullanılan piknik alanının 400 metrelik kısmına eskiden tarımsal faaliyetlerde kullanılan zarar görmüş sulama kanallarını kullanarak yapay dere ve gölet oluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde TJK Elazığ Hipodromunda tarihte ilk kez 50 yarış günü verilmişti. Yarışların düzenlendiği Elazığ Hipodromu bu projeyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde ülke çapında yürütülen Sıfır Atık Projesine katkı sağladı. Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, Elazığ’a geldiği ilk günlerde yol kenarlarında atıl durumda gördüğü eskiden tarımsal faaliyetlerde kullanılan zarar görmüş sulama kanallarını değerlendirmek istedi. Hipodrom Müdürü Demirçelik, Devlet Su İşleri ve Elazığ Belediyesinden destek alarak yol kenarında gördüğü sulama kanallarını önce onardı, sonrasında ise sosyal tesis olarak kullanılan piknik alanın 400 metrelik kısmına yapay dere ve ardından gölet oluşturdu. Bunun yanı sıra hipodromda açık hava tiyatrosu, bebek emzirme odaları ve piknik alanlarındaki oturma gruplarının yenilenmesi gibi bazı iyileştirmeler yapan Demirçelik, yaptığı yapay dereleri TJK’nın simgesi olan at figürleriyle süsleyerek tesisi ziyaret eden misafirlere görsel bir şölen oluşturdu.

"Sıfır Atık Projesine bir destek de bizim olsun istedik"

Piknik alanlarını yapay dere ve gölet yapmak için daha önce tarımsal alanlarda kullanılan sulama kanallarını kullandıklarını belirten Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, "Aklımıza tarımda daha önce kullanılmış olan tarımsal sulama kanalları geldi. piknik alanımızın yaklaşık 400 metrelik alanını bu tarımsal sulama kanallarını kullanarak yapay dereler ve bu gölet yaptık. Kısıtlı doğal kaynakları korumak ve geri dönüşümü verimli bir hale getirmek için atıkları kaynağından ayrıştırarak ekolojik ve çevreci, ekonomik katma değer katmayı hedefleyen sıfır atık projesine bir destekte bizim olsun istedik. O nedenle gelen misafirlerimiz doğal su sesiyle daha keyifli bir vakit geçirecekler. Misafirlerimizi, Elazığlıları hipodromumuza davet ediyoruz ve bekliyoruz" dedi.

"Sıfır atık bizim için çok önemli"

Hipodromun Türkiye Jokey Kulübü tarafından yılda 50 yarış gününün yapıldığı ve Yurtbaşı beldesinde Elazığlılar için sosyal bir yaşam alanı olduğunu aktaran Demirçelik, "Hipodromlarımız yarış faaliyetlerimiz dışında aynı zamanda insanlarımızın güzel vakit geçirebildiği sosyal yaşam alanları. Tesisimizde zaten oturmuş ağaçlandırmasıyla, doğal yapısıyla hatta göl manzarasıyla muhteşem bir ahenk var. Bazı iyileştirmeler yaptık bunlar nelerdir, açık hava tiyatrosu, bebek emzirme odaları ve piknik alanlarındaki oturma gruplarının yenilenmesi gibi faaliyetlerde bulunduk. Aynı zamanda sıfır atık bizim için çok önemli, bu bağlamda ne yapabiliriz diye Devlet Su İşleri ve Elazığ belediyesi desteğiyle daha önce tarımda kullanılmış tarımsal sulama kanallarını piknik alanlarımızda yapay derelere dönüştürdük ve bu yapay derelerin sonucunda bir göletle bütünleşti. Bundan sonra gelen misafirlerimiz hem doğal görünüm hem su sesi hem kuş sesleriyle daha keyifli vakit geçirecektir” diye konuştu.

"Doğaya destek sağlayacak her işin içinde varız"

Elazığ’a 1 yıldır geldiğini ifade eden Demirçelik, “Elazığ’a ilk geldiğimde yol kenarlarında atık bir şekilde tarımsal sulama kanallarını gördüm. İlk fikir aklımda o an oluştu. Bunları ne yapabiliriz nasıl geri dönüştürebiliriz diye düşünürken Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüzle görüştük. Bize 400 metre bu atık kanallardan gönderdiler. Piknik alanlarını çalışma arkadaşlarımızın emeğiyle bunların yerleştirilmesi yapıldı. Her şeyden önemlisi buradan atçılık yapıyoruz dedik ki buraları at figürleriyle süsleyelim, onunda çok değişik bir hikayesi var. Gönüllü heykeltıraş Ali beyin desteği ile kendi personelimizle beraber içeride ufak bir heykel atölyesi kurduk. Bu at heykellerini yaptık, bizim için keyifli bir işti. İnanıyorum ki gelen misafirlerimizin de keyif alacağı bir nokta olacak ve bu bize mutluluk verecek. Türkiye Jokey Kulübü olarak sosyal sorumluluk alanında bir çok projemiz var. Bunların lokomotifi atla terapi merkezi. Biz kamu yararına bir dernek olduğumuz için kamuya ve doğaya destek sağlayacak her işin içinde varız, dolayısıyla sıfır atık projesi de bunlardan birisi. Kısıtlı doğal kaynakları korumak ve geri dönüşümü sağlamak için atıkların kaynağından ayrıştırılarak ekolojik ve çevreci, ekonomik katma değer yaratmayı hedefleyen sıfır atık projesine yapay derelerimizle bir katkı sağlamış olduk" şeklinde konuştu.