Türkiye genelinde Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Kırşehir’de, Ahilik Haftası Kutlamaları açılış programına katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ahiliğin meslek okullarında ders kitabı çalışması olduğunu söyledi.

Kırşehir merkezli ülke genelinde başlayan Ahilik Haftası etkinlikleri Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği önünde başlatılan davul zurna gösterisi, çelenk sunumu ve Ahi Evran’ın kabri başında yapılan dua ile devam etti. Ahi Külliyesinde yapılan dua sonrası Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde hafta açılış programı düzenledi. Programa, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Milletvekili Metin İlhan, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmetin Erkan, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın meslek okullarında ahilikle alakalı ders kitabı çalışması olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Uçarmak, "Ahilik, aynı zamanda bir iktisadi düzen aslında prensipleri var. Ama hayat değişiyor. İnancımız ve kültürümüzle bir esnaf örgütlenmesinde bir değerler sistemi ortaya konulmuş. O değer kalıpları içerisinde insanların üretim ve tüketimlerini belirleyen bir mekanizma oluşturulmuş" dedi. O günün koşullarında oluşturulan sistemin kavrayıcı olduğunun görüldüğünü aktaran Uçarmak, "Ancak yüzyıllar sonra Sanayi Devrimi ile biz bu işin dışında kaldık. Değerler sistemini Sanayi Devrimine adapte edemedik. Yığınla üretilen zamana bunu adapte edemedik. Değerleri nesiller boyu aktarabilmek için hem öğrencilere bunu anlatmamız lazım hem de esnafımızın aynı ilkeleri kabul etmesi gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı meslek okullarında Ahiliği bir ders olarak bu yıl içeresinde ders kitabı çalışması var" diye konuştu.

AK Parti ve CHP milletvekillerinin Ahiliğin anlatımını yaptığı programda Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımının beklendiği devlet töreninde Kırşehir’in bayram alanı gibi olmasını istedi. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise Ahiliğin hayatın içerisinde sürdürülmesi ile birçok sorunun ortadan kalkacağına inandığını belirtti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ın, Ahilik ve Ahiliğin toplumsal hayata yansımasının önemini anlattığı program sergi açılışlarıyla devam etti.