SAMSUN (İHA) – Türkiye Gençlik Buluşması kapsamında 17 farklı ülke, 81 il ve Kuzey Kıbrıs’tan gelen yüzlerce genç Samsun’da buluştu.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hareketi kapsamında Türkiye Gençlik Buluşması Samsun’da Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda yapıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gençlerle buluşmadan önce salon girişinde bulunan Milli Mücadele Sergisi’ni gezdi.

“Atatürk, ‘Tüm ümidim gençlerdir’ diyerek sizlere olan güvenini belirtmiş”

Gençlerle buluşmada konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Cumhuriyet’in ilk günlerine toplantının girişinde bulunan sergide biraz baktık. Gazi Mustafa Kemal, Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıktı. Atatürk Samsun’a çıktığında, ‘Samsun’a çıktığımda elimde hiçbir maddi kuvvet yoktu, hiçbir imkan da yoktu ancak Türk milletinin vicdanından gelen manevi bir kuvvet vardı, beni mücadeleye iten ve güç veren de Türk milletinin içinden gelen bu vicdan ve manevi kuvvettir’ demektedir. Ayrıca bu bayramın gençlere verilmesine vesile olan, ‘Tüm ümidim gençlerdedir’ diyerek gençlere olan inancını tek cümlede ifade etmiştir. Büyük mücadelelerin içerisinden nereden nereye geldiğimizi sizler biliyorsunuz. Bu manada siz gençlere güvenimiz tam. İnşallah sizler bizleri temsil edeceksiniz. 10, 20, 30 yıl sonra sizler yaşatacaksınız. Bu bilinçle, kararlılık ve duyarlılıkla ileri adımlarla bu bayrağı yükseltmeye devam edersiniz” dedi.

“Gençler sadece şehirleri için değil dünya için güzel bir vizyona sahip olmalı”

Dünyanın daha güzel bir yer olması için gençlere çok iş düştüğünü ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun güzel bir şehir. Samsun, Türkiye’nin en güzel şehri desek abartı etmiş olmayız. Hatta dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesiyiz. Biz Samsun’u daha da güzel yapma adına büyük bir gayretin içerisindeyiz. Bir tek şehrin güzelliği çok geniş bir kavram. Mutlu insanların yaşadığı, duygu dünyaları derin, geleceğe umutla bakan gençlerin ve insanların yaşadığı bir şehir olsun istiyoruz. Toprağıyla, suyuyla, havasıyla bize emanet edilmiş olan bu güzel coğrafyanın ihyası, korunması ve gençlere o şekilde devredilmesi noktasında bir vizyon ve gayret içerisindeyiz. Bugün çok önemli gelişmelere şahitlik ediyorsunuz. Pandemi sürecini yaşadık. Herkes birbirinden uzak kaldı. Bu son dönemde kısıtlamaların kalkması ile geçen Ramazan ve bayramda yapamadıklarımızı yaptık. Camilere gittik, kucaklaştık. Kuzeyimizde 2 ülkede çatışma yaşanıyor. Bu çatışma tüm dünyayı etkiledi. Aslında insanlık bir aile. Ukrayna-Rusya arasındaki bir savaşa ‘bize ne’ deme şansımız var mı? Olamadığını görüyoruz. Onun için gençler sizler artık sadece bulunduğunuz şehri değil, bulunduğunuz ülkenize değil, tüm dünya için güzel bir vizyona sahip olmak zorundasınız” diye konuştu.

Protokol konuşmaları sonrası söz alan öğrenci temsilcileri, Türkiye Gençlik Buluşması’na ev sahipliği yaptığı için şehrin idarecilerine teşekkür etti. Bugün itibarıyla Samsun’a gelen gençler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine de katıldıktan sonra şehirden ayrılacaklar.