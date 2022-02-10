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Türkiye Gazetesi Başyazarı Yılmaz Öztuna vefatının 10. yılında anıldı

Tarihçi, yazar ve Türk musiki uzmanı Yılmaz Öztuna, vefatının 10. yılında Esenler’de düzenlenen bir panelde anıldı. Panelin moderatörlüğünü Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek yaptı.

Kültür Sanat 10.02.2022, 09:15
Türkiye Gazetesi Başyazarı Yılmaz Öztuna vefatının 10. yılında anıldı

Tarihçi, yazar ve Türk musiki uzmanı Yılmaz Öztuna, vefatının 10. yılında Esenler’de düzenlenen bir panelde anıldı. Panelin moderatörlüğünü Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek yaptı.

Esenler Belediyesi, Türk ve Osmanlı tarihi ile klasik Türk musikisi alanında eserler veren Yılmaz Öztuna’yı vefatının 10. yılında düzenlediği panelle yad etti. Moderatörlüğünü Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek’in yaptığı panelde, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satan, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan ve Türkiye Gazetesi Yazarı Rahim Er, bir dönem Türkiye Gazetesi başyazarı olan merhum Öztuna ile anılarını anlattı. Program çiçek takdiminin ardından son buldu.

“Hayattan göçmüş kıymetli insanların hatırlanması da çok önemli”

Panelin ardından bir konuşma yapan Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, “Vefa çok önemli bir şeydir. Hayattan göçmüş kıymetli insanların hatırlanması da çok önemlidir. Dolayısıyla bu imkanı verdiği için Esenler Belediyesi’ne teşekkür ederim. Sadece Yılmaz Öztuna’yı değil hayatta olmayan tüm değerli şahsiyetlerimizi anmak önemli bir görevdir” dedi.

“Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde yetişmiş önemli bir entelektüel”

Öztuna’nın çok kıymetli eserler verdiğini dile getiren Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek, “Yılmaz Öztuna çok önemli bir değer. Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde yetişmiş önemli bir entelektüel. Müzikolog, tarihçi entelektüel, siyasetçi birçok yönüyle örnek bir ilim adamıydı. Çığır açtı, Sultan Abdülhamid Han’ın hakkının teslim edilmesi, hanedanının Türkiye’ye gelmesi, Hırka-i Saadet dairesinde Kuran-ı Kerim okunması, Ayasofya’nın bir kısmının ibadete açılması gibi birçok fikri ortaya attı ve bunlara öncülük etti. Çok kıymetli eserler verdi. Osmanlı tarihini Türk milletine sevdirdi. Çok kıymetli tarihçilerin yetişmesine vesile oldu. Bizde burada 10. yılında onu andık. Allah gani gani rahmet eylesin” diye konuştu.

“Yeri geldiğinde hakikatleri yazmaktan çekinmemiştir”

Öztuna’nın çok değerli bir tarihçi olduğunu belirten Türkiye Gazetesi Yazarı Rahim Er ise, “Türkiye tarihinde yetişmiş çok önemli tarihçilerimizden bir tanesidir. Namuslu bir tarihçidir. Yeri geldiğinde hakikatleri yazmaktan çekinmemiştir. Türkçe’yi iyi kullanan bir kalemdi. Ayrıca çok eser verdi” ifadelerini kullandı.

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