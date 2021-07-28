Türkiye Diyanet Vakfı 13 ülkede 96 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı

Vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında 77 ülkede Türk milletinin emaneti kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, bu ülkelerin 13’ünde de 96 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak insanlığın hizmetine sundu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, insanlığın vicdan yükünü omuzlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak hayata dokunan her alanda yardım ulaştırmaya gayret ettiklerini söyledi. Özellikle Afrika ülkelerinde açlık ve yoksulluğun yanında temiz suya erişme konusunda da çok ciddi zorluklar yaşandığına dikkati çeken Açık, “Hayırseverlerimizin vakfımıza yapmış olduğu bağışlarla temiz suya erişmek için kilometrelerce yol katetmek zorunda kalan kardeşlerimize umut oluyoruz. Afrika’nın kurak topraklarına ekilen iyilik tohumları açılan su kuyusu ve vakıf çeşmeleriyle yeşeriyor. Kurban döneminde sahaya giden ekiplerimiz, milletimizin emaneti kurbanların kesim ve dağıtım işlemlerini bitirdikten sonra yapımını tamamladığımız su kuyusu ve vakıf çeşmelerinin açılışını gerçekleştiriyor” diye konuştu.

Sadece Afrika değil dünyanın neresinde olursa olsun temiz içme suyuna erişmenin hayati önem taşıdığını ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Açık, şöyle devam etti:

“Bu kapsamda Benin’de 13, Burkina Faso’da 12, Togo’da 11, Gana’da 11, Zimbabve’de 9, Senegal’de 8, Nijer’de 7, Çad’da 6, Zambiya’da 5, Liberya ve Mali’de’ 4’er, Pakistan ile Uganda’da 3’er tane olmak üzere toplam 96 su kuyusu ve vakıf çeşmemizin açılışı arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirildi. Açılan çeşmelerimizden yaklaşık 10 bin kişi istifade ediyor. Çeşmeleri daha fazla kişinin istifade edebilmesi için okul, cami, hastane gibi insanların yoğun olarak bulunduğu ve toplanma merkezleri olarak kabul edilen yerlere yapmaya gayret ediyoruz.”

Su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarken olabildiğince derinlere sondaj vurmaya gayret ettiklerini belirten Açık, “Açtığımız çeşmelerimiz 50-250 metre derinliklerinde. Bu kadar derine inerek hem daha temiz ve kaliteli suya erişmiş oluyoruz hem de kaynaklardan uzun yıllar boyunca istifade edilmesini sağlıyoruz. Ayrıca çeşmelerimizden suyu güneş enerjisi ile çıkartıyor, kesintisiz kullanımını sağlamak için Vakıf Çeşmesi diye adlandırdığımız binaların içerisindeki tanklara suyun depolanmasını sağlıyoruz. Bu sayede insanlar çeşmelerimizden daha rahat istifade ediyorlar” şeklinde konuştu.

Açık, vatandaşların bagis.tdv.org adresinden su kuyusu açtırmak için bağışta bulunabileceğini veya 0312 416 90 00’ı arayarak detaylı bilgi alabileceklerini söyledi.