Türkiye'de unutuldu ama Rusya'da herkesin dilinde o şarkı...

Farahmand Karimov kimdir, nereli, kaç yaşında?

İnstagram’da söylediği “Leylim Ley” şarkısı ile ünlenen sanatçı büyük beğeni toplamaya devam ederken bir yandan da vatandaşlar Farahmand Karimov’un hayat hikayesini merak ediyor.

Farahmand Karimov kimdir, nereli, kaç yaşında?

Aslen Tacikistanlı olan genç yetenek Tacikistan’ın başkenti Duşanbe şehrinde dünyaya gelmiş ve bu şehirde yaşamaya devam etmektedir. İyi derecede Türkçe bilen genç sanatçı 24 yaşındadır.

İbrahim Tatlıses’in seslendirdiği “Leylim Ley” şarkısını hem Tacikçe hem de Türkçe seslendirerek ülkemizde de beğeni ile dinlenen Farahmand Karimov, yeni şarkı ve albüm çalışmaları yürütmektedir. Karimov, bazı şarkılarına İstanbul’da klip çekmiştir. Türkler tarafından videoları çokça izlenen şarkıcının video paylaşım platformu YouTube üzerinden paylaştığı videoları şimdiden milyonlarca izlendi.

İnstagram üzerinden videoları yayılan genç yeteneği merak eden vatandaşlar İnternet üzerinden “Farahmand Karimov Leylim Ley Sözleri” veya Leylim Ley Azerbaycan” şeklinde aramalarını sürdürmektedir.

Farahmand Karimov’un birçok kişi tarafında aslında Azerbaycanlı olduğu sanılmaktadır.