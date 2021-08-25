Türki cumhuriyetlerden Malazgirt Zaferi kutlamalarına yoğun ilgi

Malazgirt Zaferi’nin 950. yıldönümü kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapılan etkinliklere Türki cumhuriyetlerden yoğun katılım gerçekleşti.

Ahlat’ta ’1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nın kurulduğu Çarho mevkisindeki Millet Bahçesi’nde kutlu zaferin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Ok atışlarının yapıldığı ve uçurtma şenliğinin düzenlendiği etkinlik alanında atlı spor gösterileri de yoğun ilgi görüyor. Türkî cumhuriyetlerin de ilk defa katıldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bugün katılması beklenen programda, kurulan çadırda ülkelerini tanıtan Türki cumhuriyetlerin tanıtımı yoğun ilgi görüyor. Azerbaycanlı görevliler mutfakları başta olmak üzere geleneksel kıyafetlerini tanıtırken, ’Çırpınırdı Karadeniz’ şarkısıyla da ziyaretçilerini ağırlıyor.

“Türkler tarih yazmaya devam ediyor”

İHA muhabirine konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Türki cumhuriyetlerden 10 ülkenin etkinliklere katıldığını belirtti. Kurulan çadırlarında özellikle milli değerlerine yönelik tanıtımlar yaptıklarını ifade eden Başkonsolos Guliyev, “Burada milli yemeklerimizi, kıyafetlerimizi, halk müziğimizi, resim eserlerimizi ve yazarlarımızın değerli eserlerini tanıtıyoruz. Bu tanıtımla farklı duygular içerisindeyiz. Malumunuz 44 günlük bir savaşı kazandık. Hep kaybettiğimiz topraklarımızı bu kez geri alamaya başladık. Buradaki etkinlikte de başardığımız bu zaferin kutlamasını da yapıyoruz. Türkler tarih yazmaya devam ediyor” dedi.

Kırgızistan Büyükelçilik Ataşesi Begimay Bakıtbek ise ülkelerine ait kültür ve değerlerin tanıtımını yaptıklarını belirterek, etkinliklerde ülkelerini daha da yakından anlatma fırsatı bulduklarını kaydetti.