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Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri başlıyor

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yaz da sanatseverleri sevdikleri sanatçılarla bir araya getirecek. 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında açıkhava sahnesi Turkcell Vadi Açıkhava’da, pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek konserlerde Sertab Erener, Kenan Doğulu, Ebru Yaşar ve Haluk Levent gibi isimler sahne alacağı belirtildi.

Kültür Sanat 09.07.2021, 10:35
Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri başlıyor
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Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yaz da sanatseverleri sevdikleri sanatçılarla bir araya getirecek. 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında açıkhava sahnesi Turkcell Vadi Açıkhava’da, pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek konserlerde Sertab Erener, Kenan Doğulu, Ebru Yaşar ve Haluk Levent gibi isimler sahne alacağı belirtildi.

Turkcell, müziğin gelişimine katkı amacıyla düzenlediği geleneksel Turkcell Yıldızlı Geceler konserleriyle bu yıl da sanatseverleri Türkiye’nin önde gelen sanatçılarıyla buluşturuyor. 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında, Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle açıkhava sahnesi Turkcell Vadi Açıkhava’da, pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek olan etkinlik serisi 30 Temmuz’da Sertab Erener konseriyle başlayacak. Şirketin gençlere özel operatör bağımsız kullanılabilen uygulaması GNÇ kullanıcıları, Yıldızlı Geceler konserlerinin biletlerini yüzde 20, Turkcell Platinum üyeleri ise yüzde 25 indirimli satın alma imkanına sahip olacağı belirtildi.

Yıldızlı Geceler’de bu yıl yer alacak sanatçılar ve konser tarihleri şöyle sıralanıyor:

Sertab Erener- 30 Temmuz

Aleyna Tilki- 31 Temmuz

Yüzyüzeyken Konuşuruz- 1 Ağustos

Berkay- 2 Ağustos

Ceza - Anıl Piyancı - Sansar Salvo- 3 Ağustos

Kenan Doğulu- 4 Ağustos

MFÖ- 5 Ağustos

Funda Arar- 6 Ağustos

Haluk Levent- 7 Ağustos

Ebru Yaşar- 11 Ağustos
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