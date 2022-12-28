Turkcell yeni reklam filmini yayınlandı

Turkcell’in ’ÇokÇekici’ film serisinin 9’uncusu yayınlandı. Turkcell’in yüksek çekim gücüne vurgu yapan ve gerçek bir hikayeye dayanan filmi, bir dağ köyünde yaşayan iki çoban kardeşin hikayesini konu ediniyor.

Turkcell, ’ÇokÇekici’ temalı reklam filmlerinin dokuzuncusunu yayınladı. Turkcell, reklam serisi “ÇokÇekici’nin” devamı için hazırlanan yeni filminde, Rize’nin İkizdere bölgesindeki bir dağ köyünde yaşayan abi kardeş iki çobanın unutulmaz hikayesini konu alıyor. Filmde, bir kırsalın ortasında fırtınaya yakalanmadan eve dönmeye çalışan iki kardeşi keçilerinin doğum heyecanı sarıyor. Panikle ne yapacaklarını düşünen kardeşlerin yardımına telefonla ulaştıkları babaları yetişiyor, o sırada doğan minik keçinin umut dolu sesi konuşmalarını bölüyor.