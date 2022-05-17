Türk Yıldızları ve Solo Türk Samsun semalarında prova uçuşu yaptı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Solo Türk ve Türk Yıldızları Samsun’da gösteri yapacak. 19 Mayıs günü yapılacak gösteri öncesi Samsun’a gelen pilotlar uçaklarıyla birlikte Samsun semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

Solo Türk ve Türk Yıldızları uçak gösterileri 19 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da Doğupark semalarında yapılacak.