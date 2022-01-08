Türk ve Azeri öğrencilerden ortak şiir kitabı

Türk ve Azeri öğrenciler "eTwinning" projesi projesi kapsamında şiir kitabı çıkardı.

Projenin koordinasyonunu Bursa-Gemlik Şehit Gökhan Aydınlı Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Neslihan Abbasoğlu ve Samsun Havza Bekdiğin Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Murat Aksoy’un gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında Web 2.0 araçlarını kullanarak bir çok çevrimiçi çalışmalar yapıldı. Aynı zamanda öğrenciler, belirlenen konularla alakalı bir çok keyifli etkinlikler gerçekleştirdi. Türkiye’den ve Azerbaycan’dan öğretmen ve öğrencilerin katılımlarıyla final ürünü olarak şiir kitabı çıkarıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Neslihan Abbasoğlu, "Şiire Meftun Yürekler" adını verdikleri eTwinning projesi kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini, final ürünü olarak 12 öğretmen ve 60 öğrencinin şiirlerinden oluşan bir seçki eseri ortaya koyduklarını ifade etti. Abbasoğlu, öğrencilerin çalışma ile şair olma yolunda ilk adımlarını attıklarını ve her bir öğrencinin heyecanın gözlerinden okunduğunu söyledi.

Projede; Çorum Mustafa Kemal Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet Peker, Kütahya-Tavşanlı Moymul Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Aynur Atılgan, Adana-Seyhan Ramazanoğlu Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Dilek Erkoç, Bursa -Gemlik Özel Gemlik Çamlıca Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ecesu Telci, Kars- Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Evren Özgür Abbasoğlu, Muğla-Özel Bodrum İngiliz Kültür Koleji Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Fikriye İlkbahar Atarer, Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gülnar? Abbasova, Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ruh?ngiz Zöhrab Qızı, Samsun-Havza Bekdiğin Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Murat Aksoy, Bursa-Gemlik Şehit Gökhan Aydınlı Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Neslihan Abbasoğlu, Samsun-Tekkeköy Aşağıçinik Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Pınar Ergün ve Konya-Kadınhanı Payende Topçuoğlu KAİHL Meslek Dersleri Öğretmeni Saliha Boz rehberliğinde 60 öğrencinin gurbet ve sevgi temalı şiirleri yer aldı.