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Türk Telekom’dan Engelliler Haftası’na özel sanat atölyesi

Türk Telekom’un ‘az gören’ çocuklar için hayata geçirdiği ‘Günışığı’ projesi kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde sanat ve müzik atölyeleri düzenlendi. ‘Günışığı’ projesi eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunarken, ‘az gören’ çocukların görme yetilerini kullanmalarına yardımcı oluyor.

Kültür Sanat 12.05.2022, 10:45
Türk Telekom’dan Engelliler Haftası’na özel sanat atölyesi

Türk Telekom’un ‘az gören’ çocuklar için hayata geçirdiği ‘Günışığı’ projesi kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde sanat ve müzik atölyeleri düzenlendi. ‘Günışığı’ projesi eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunarken, ‘az gören’ çocukların görme yetilerini kullanmalarına yardımcı oluyor.

Türkiye’nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom, toplumsal meselelere teknolojik çözümler üreterek, ‘Türkiye’ye Değer’ çatısı altında engelleri kaldıran sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile birlikte hayata geçirdiği ‘Günışığı’ projesi, az gören çocuklar için eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlıyor.

Atatürk Kültür Merkezi’nin ana destekçiliğini üstlenen Türk Telekom, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, ‘Günışığı’ projesi kapsamında az gören çocuklara yönelik sanat atölyeleri düzenledi. Atölyede az gören çocuklara yönelik müzik-beden perküsyonu ile görsel sanat çalışmaları yapıldı. Düzenlenen etkinliklerde az gören çocuklar kendi hazırladıkları görsel malzemeleri beden perküsyonu çalışmalarında kullanarak ritmik müzikal kompozisyonlar oluşturabilmeyi öğrendi.

‘Günışığı’ az gören çocukların hayatlarına dokunmaya devam ediyor

‘Günışığı’ projesi kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde az gören eğitimi alan çocuklar, teorik ve uygulamalı eğitimler sayesinde birbirinden önemli başarılara da imza atıyor. Bu başarı hikayelerinden birinin sahibi Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. Sınıf Müzik Öğretmenliği bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Elif Beste Duman oldu. Duman, ‘Günışığı’ projesinin verdiği eğitimlerin de desteğiyle kendi başarı hikayesini yazdı. Okulu bırakmayı düşünürken ‘Günışığı’ projesiyle tanışan Duman, eğitimler sayesinde müziğe olan ilgisini keşfederek müzik öğretmeni olmaya karar verdi.

‘Telefon Kütüphanesi’ zenginleşiyor

Şirket herkesin teknolojiye ve teknolojinin olanaklarına ulaşması için yenilikçi proje ve uygulamalarını sürdürüyor. Türk Telekom’un Boğaziçi Üniversitesi GETEM iş birliği ile 11 yıl önce hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi ‘Telefon Kütüphanesi’nin içeriği her geçen gün zenginleşiyor. Görme engellilerin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırmak üzere telefonda sesli içerik hizmeti veren ‘Telefon Kütüphanesi’ ile kullanıcılar, 50 kategoride 2 binden fazla sesli kitap ve dünyaca ünlü 30 sesli betimlemeli tabloya mobil telefonları aracılığıyla rahatça ulaşabiliyorlar. ‘Telefon Kütüphanesi’ ayrıca, ücretsiz sunduğu İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma fonksiyonlarıyla engellilerin yaşamını kolaylaştırıyor.

Bugüne kadar toplamda 14 milyon dakika sesli kitabın dinlendiği Telefon Kütüphanesi’nin 10 bine varan aktif kullanıcısı bulunuyor. Görme engellilerin daha çok sesli kitaba ulaşmasını amaçlayan Türk Telekom, ‘Kitaplara Ses’ uygulamasıyla, 30 bini aşkın gönüllüyü de sürece dâhil ederek, 7 bin 5 yüz sayfa kitabın seslendirilmesini sağladı.

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