Türk Telekom Selfy ile kampüslerde festival coşkusu başlıyor

Gençlik markası Selfy, özgür ve keyifli dünyasının coşkusunu üniversite kampüslerine taşıyor. ‘Selfy Kampüste’ konseptiyle, 1-11 Kasım tarihleri arasında üniversitelerde; konserler, oyun turnuvaları ve birbirinden renkli aktiviteler düzenlenecek.

Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, 1-11 Kasım tarihleri arasında; Muğla, İzmir, Eskişehir, Konya ve Kapadokya’da ‘Selfy Kampüste’ konseptiyle üniversite öğrencileriyle buluşacak. Selfy, program kapsamında toplam 5 kampüste 300 bine yakın öğrenciye festival coşkusu yaşatacak.

Konserler, oyun turnuvaları ve keyifli sohbetler

‘Selfy Kampüste’ konsepti kapsamında yapılacak etkinlikler ile gençler Selfy dünyasının sunduğu eğlenceli aktivitelerin tadını çıkaracak. Etkinlik ana sahnesinde Muud kareoke gibi gün boyu devam edecek yarışmalar düzenlenecek. Alışverişten oyuna her yerde ödeme yapabilme ve 7/24 para transferi imkânı sağlayan Pokus’un standı da etkinlikte yer alacak.

Etkinlik kapsamında müzik grubu Kolpa ve Retrobüs konser verecek. Tivibu Spor’un ekran yüzleri Elvir Baliç, Tümer Metin, Erkut Öztürk ve Erman Özgür Süper Lig Konseyi adı altında sohbetler gerçekleştirecek. Türk Telekom’un oyunculara fırsatlar sunan markası Gameon standında ise FIFA 23 Gameon Champs turnuvası düzenlenecek.

Etkinlik programı şöyle açıklandı:

1 Kasım Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -Öğrenci Toplulukları Merkezi

3 Kasım İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü- UnıverCity Park

7 Kasım Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü-Öğrenci Merkezi

9 Kasım Konya Selçuk Üniversitesi -Gökkuşağı AVM

11 Kasım Kapadokya Üniversitesi -Ürgüp Fabrika