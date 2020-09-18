Türk tarihini anlatan 3 dev yapım: Diriliş, Kuruluş, Barbaros...
Bu sezon üç tarihi dizi birden seyirciyle buluşuyor. Geçen yıl atv'de yayınlanmaya başlayan Kuruluş Osman'ın ikinci sezonu ve TRT'de başlayacak olan iki yeni dizi: Barbaros Hayrettin ve Uyanış: Selçuklu dizilerinin fragmanları yayınlandı. Türk tarihini anlatan üç dizi birden bu sezon ekranlarda olacak.
Son yıllarda Türk tarihi üzerine yapılan dizi ve filmler yoğun ilgi görüyor. 2014'ün Aralık ayında TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul'un ardından geçen yıl da Kuruluş Osman atv'de yayınlanmaya başladı.
Bu yıl ise iki ayrı tarihi dizi birden yayına başlıyor: Barbaros Hayrettin ve Uyanış: Selçuklu dizilerinin ikisi de TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.
Geçen sezon büyük sükse yaratan Kuruluş Osman ise ikinci sezonuyla yine atv ekranlarında olacak.
Kuruluş Osman yeni sezon tanıtım fragmanı Atv ekranlarında yayınlandı. Senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ da fragmanı sosyal medya hesabından paylaştı. Dizinin ikinci sezonunda sürpriz bir isim de yer alıyordu: Efsane oyuncu Cüneyt Arkın, Aksakallar'ın reisi rolüyle dizide yer alacak.
Tarihi dizi Barbaros’ta Çağatay Ulusoy’un başrolü canlandıracağı konuşuluyordu. Ulusoy’la anlaşma sağlanamaması ardından Engin Altan Düzyatan'ın TRT 1'de ekrana gelecek olan dizisinde yer alması kesinleşti. Oyuncu, TRT 1’in yeni projesi olan Osmanlı’nın ilk kaptan paşası Barbaros Hayreddin Paşa’yı canlandıracak. Ocak ayında ekrana gelmesi planlanan dizinin diğer oyuncuları ise henüz netleşmedi.
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