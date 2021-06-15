Türk Tarih Müzesi özel bir konsere ev sahipliği yapıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, 17 Haziran’da Etimesgut Belediyesi/Türk Tarih Müzesi’nde özel bir konser veriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Etimesgut Belediyesi/Türk Tarih Müzesi’nde özel bir konser verecek. Türk Tarih Müzesi ve Parkının Açık Alanında bulunan 150’nin üzerinde heykel ve 4 ayrı heykel kompozisyonu arasında verilecek olan konser, 17 Haziran’da müzikleri ve dansları ile olduğu kadar görselliği ile de izleyenleri büyüleyecek. Başta Türkiye olmak üzere Kazakistan, Türkmenistan, Kırım, Azerbaycan; Kaşkay, Kerkük, Kıbrıs, Tuva, Tataristan, Gagauzya ve Karaçay’ a ait halk ezgileri ve halk dansları, Türk tarihini anlatan ve yaşatan yüzlerce heykel arasında sergilenecek.