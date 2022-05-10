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Türk sanat müziğinin kraliçesi Muazzez Ersoy Radyo Alaturka’da dinleyicisi ile buluşacak!
Türk Sanat Müziğinin En Seçkin Radyosu Radyo Alaturka bir duayeni daha dinleyicisi ile buluşturuyor. Radyo Alaturka’nın Yayın Yönetmeni Beyza Koç’un hazırlayıp sunduğu NAĞMELER programında 13 Mayıs Cuma günü saat 17:00’da Muazzez Ersoy konuk oluyor.
Kültür Sanat 10.05.2022, 18:31
91.0 İstanbul 103.7 Bursa frekanslarında yayında olan ve yakında Türkiye’nin birçok ilinde olmayı planlayan Radyo Alaturka hem programcıları, hem konukları ile dinleyicisinden tam not alıyor.