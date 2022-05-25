Türk Mutfağı Haftası’nda Tunceli mutfağına yoğun ilgi

21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası’nda Tunceli mutfağı yoğun ilgi gördü.

Türk Mutfağı Haftası nedeniyle Tunceli Valiliği koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Tunceli mutfağı etkinliği düzenlendi. Belediye Yeraltı Çarşısı üzerinde düzenlenen etkinlikte kentin yöresel tatları katılımcılara ikram edildi. Etkinliği Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Türk mutfağının Anadolu’nun zengin ürünleriyle dünyanın sayılı mutfaklarından biri olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, "Son yıllarda gıdaya erişim konusunda dünyanın çekmiş olduğu sıkıntılar nedeniyle biz bu Türk Mutfağı Haftasını kutluyoruz. Aynı zamanda son yıllardaki gelişmelerle birlikte sağlıksız beslenme nedeniyle pek çok hastalığın gündeme geldiği, kötü beslenme nedeniyle obezite ve beslenmeye bağlı diğer rahatsızlıkların yaşandığı bir dönemde mutfağımıza dikkati çekmek istedik. İnsanlara geçmişte mutfaklarında yapmış oldukları sağlıklı, güzel, lezzetli yemekleri hatırlatmak hatta hatırlatmakla kalmayıp tattırmak amacıyla bu haftayı kutluyoruz. Tunceli mutfağı konusunda daha önce yaptığımız bir çalışma vardı. İnşallah bu etkinlikle birlikte çalışmamız daha da aydınlığa kavuşacak daha da genişleyerek tanıtım imkanı elde etmiş olacağız” dedi.

Vali Mehmet Ali Özkan ve beraberindekiler stantları gezerek Tunceli Mutfağında yer alan yemekler hakkında bilgi aldı.