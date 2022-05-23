banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Euro 17 TL’yi geçti!
Euro 17 TL’yi geçti!
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!

Türk Mutfağı Haftası Kahramanmaraş’ta başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası, Kahramanmaraş’ta başladı.

Kültür Sanat 23.05.2022, 18:51
Türk Mutfağı Haftası Kahramanmaraş’ta başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası, Kahramanmaraş’ta başladı.

Tatlı, tuzlu ve birçok çeşidi ile Türk kültürüne ve saray mutfağına yemekler çıkaran Kahramanmaraş’ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi etkinliğe özel eserlerini çalarak müzik ziyafeti yaşattı. Ayrıca Kahramanmaraş’a özel dondurma, tarhana firiği, bazlama ve gözleme, ceviz ikramında da bulunuldu.

Programda konuşan Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, “Türk mutfağı hem ekolojik hem de kültürel bağlamda sürdürülebilir bir mutfaktır. Mutfakta sebze, meyve ya da et, yiyeceklerin her parçası kullanılır, boşa harcanmaz. İsraf etmemek amacıyla mutfakta her malzeme değerlendirilir. Geleneksel mutfağımız evlerde annelerimiz ve ninelerimizin, lokantalarda ise usta aşçılarımızın elinden kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılmaktadır. Tarihin önemli uygarlıklarına ve medeniyetlerine ev sahipliği yapan Kahramanmaraş’ın sahip olduğu kültür mirası, kendine özgü yöresel mutfağının gelişim ve değişiminde önemli rol oynamıştır. Dulkadiroğlu Beyliği’nden Osmanlı saraylarına uzanan ve günümüze kadar korunan asırlık Maraş mutfağı (ve baharatları) Türk yemek kültüründe özgün ve ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Doğasıyla, havasıyla, suyuyla ve endemik florasıyla meşhur olan Kahramanmaraş’ın sahip olduğu coğrafyanın yaşanmışlıklarla dolu kültürel çeşitliliği nedeniyle Maraş mutfağı kendine has lezzetler içermekte olup, bu da geçmişten bugüne çok zengin bir mutfak kültürü oluşmasını sağlamıştır. Kahramanmaraş’ın yöresel mutfak kültürü içerisinde tencereden sofraya sunulan özgün çorbaların ekşili yemekleri, köfte çeşitleri, enfes kebapları, salata türleri, rayihalı sıraları ile sokak lezzetlerinin sağlıklı ve besleyici gıda ürünleriyle maharetli ev hanımlarının, uzman aşçılardan ve onla şeflerin hünerli ellerinden hazırlanan yöresel mutfağın damaklara bıraktığı lezzetlerin tarifini sözlerle anlatabilmek mümkün değildir. Burada dünyaca ünlü Maraş dondurması başta olmak üzere gastronomi turizmi açısından zengin bir görünüm arz eden Maraş mutfağının doyumsuz lezzetlerinin ancak tadılarak ve yaşanarak anlaşılabilir bir haz olduğunu da ifade etmek isterim” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
22°
açık