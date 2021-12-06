"Türk Kültüründe Alkışlar ve Kargışlar" kitabına 2021 Oğuz Tansel Halkbilim Ödülü

Doç. Dr. Ahmet Keskin’in Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının yayınları arasında yer alan "Türk Kültüründe Alkışlar ve Kargışlar" eseri, Bilkent Üniversitesi Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 2021 Oğuz Tansel Halkbilim Araştırma Ödülü’ne layık görüldü.

Eğitmen, araştırmacı ve şair kimliğiyle tanınan Oğuz Tansel, öz Türkçe’ye tutku düzeyindeki sevgisiyle görkemli bir şiir dili oluşturdu. 40 kuşağının lirik ve özgün sesi, Salâh Birsel’in tanımıyla “doğa vurgunu, dağlarda duman duman ormanlardan, karlı uçurumlarda mavi sabahlardan geçip giden” Oğuz Tansel’in anısına Bilkent Üniversitesi’nde dijital beşeri bilimlerden karşılaştırmalı edebiyata, kültürel çalışmalardan çağdaş edebiyat eleştirisine kadar Türk edebiyatıyla ilgili her alanda projeler yapmak, araştırma ve uygulamalar yürütmek için yakın zamanda Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu. Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (OTTEM) açılışı ve 2021 Oğuz Tansel Halkbilim Araştırma Ödülü dolayısıyla merkezde bir tören düzenlendi. Tören, salgın koşulları sebebiyle sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşti. Törende Doç. Dr. Ahmet Keskin’in "Türk Kültüründe Alkışlar ve Kargışlar" eseri de 2021 Oğuz Tansel Halkbilim Araştırma Ödülü’ne layık görüldü.

Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Keskin’in Türk Kültüründe Alkışlar (Dualar/İyi Dilekler) ve Kargışlar (Beddualar/Kötü Dilekler) adlı eseri, eski dönemlerden günümüze kadar geniş bir yayılma ve yaşam alanı bulan alkış ve kargışların Türk kültür

tarihindeki görünümlerini genel hatları ile ortaya koymak amacıyla hazırlandı. Alkışlar ve kargışlar, Türk kültür tarihinde gündelik yaşamdaki, ritüellerdeki, edebi tür ve alanlardaki art ve eş zamanlı görünümlerinden hareketle

bütüncül bir yaklaşımla incelendi. Eserdeki alkış ve kargışlar özellikle de Anadolu sahası bağlamında ele alındı. Beş ana bölümden oluşan çalışmada Türkiye sahasından daha önce derlenmiş ve gündelik yaşamda kullanılan alkış ve kargış metinleri arasından seçilen ve bu iki türün başlıca özelliklerini en iyi şekilde yansıtan 200 alkış ile 325 kargış metni okuyucuya sunuldu.