Türk Kültürü farkındalık Projesi TÜRKDES Ankara’da tanıtıldı

Türk devletlerinde eğitim gören öğrencilere Türk kültürü ve evrensel değerleri hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Türk Devletlerinde Etnopedagojik Eğitim Sistemi (TÜRKDES)" projesi Ankara’da düzenlenen konferansla tanıtıldı.

Türk devletlerinde eğitim gören, okul öncesinden liseye kadar tüm öğrencilerin, ortak bir müfredatla Türk dünyasını daha yakından tanımasını hedefleyen TÜRKDES projesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) binasında düzenlenen konferansla tanıtıldı. TÜRKDES üyesi olan ülkelerde ortak bir diploma programı oluşturarak Türk Kültürü ve evrensel değerleri hakkında farkındalık oluşması amaçlanan proje; ATAMDER, TÜRKSOY, Yunus Emre Vakfı ve Özbekistan Türkiye Büyükelçiliği iş birliği ile düzenlendi. Konferansa İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumlarla İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Türköz, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, Yunus Emre Enstitüsü Yönetim Kurulu Başka Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçının yanı sıra pek çok yazar katıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumlarla İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Türköz yaptığı konuşmada, dilde, fikirde, birlik olmazsa ülkünüzü hayta geçirmenizin mümkün olmayacağını vurgulayarak, “Türkiye çok büyük bir medeniyet coğrafyasında hüküm sürmüş ciddi tarihi kökleri olan bir ülke. Bu köklere de sahip çıkmazsanız kültür alanında verilen savaşı da kaybedersiniz. Malum konvansiyonel savaş çok kalmadı dünyada 2’nci Dünya Savaşı’ndan sonra ufak çatışmalar oluyor ama asıl savaş kültür alanında veriliyor” dedi.

Türk devletleri arasındaki ilk iş birliği teşkilatı olarak yaşanan gelişmeleri sonra derece memnuniyetle karşıladıklarını belirten TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, “Bizi biz yapan değerler çok önemli bir işin başlaması için. Ortak değerlerimiz var eğer bu ortak değerler unutulmazsa biz tekrar diriliriz. Biliyorsunuz Manas’ımız varsa, Korkut atamız varsa, Köroğlu’muz varsa, ortak hikayelerimiz varsa bir ölsek bin diriliriz. Bunda hiç korkacak bir şey yok. Bizim beraberliğimiz gerçekten beraberlik üzerine bir beraberlik. Siyasi değil, menfaate dayalı değil” diye konuştu.