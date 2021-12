Türk kahvesi Washington’da sevenleriyle buluştu

Türk kahvesinin tanıtımı için 5 Aralık Dünya Türk Kahve Günü’ne özel olarak hazırlanan, "Başlangıç: Anadolu’nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeseli, New York Times Meydanı’nda Dünya turnesine başlayacak.

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği ve New York Başkonsolosluğu’nun destekleriyle hazırlanan "Başlangıç: Anadolu’nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeseli, 1 Aralık’ta Washington’daki ilk gösterimini gerçekleştirdi. Belgesel, 5 Aralık’ta New York Times Meydanı’nda ve 7 Aralık’ta New York Türk Evi’nde gösterilmesinin ardından ABD turnesine çıkacak. Dünyanın ilk kahve pişirme yöntemi olan Türk kahvesini sanatla bağdaştırarak tarihsel öneminin bilinirliğinin arttırılmasını hedefleyen etkinlik, dünyanın ilk kahve diplomasisi vakfı olan Turkish Coffee Lady Vakfı ile mikro sanatın dehası olarak bilinen ünlü minyatür sanatçısı Hasan Kale’nin kahve ile icra edeceği kültürel sunumlarla dünya yolculuğuna 5 Aralık tarihinde New York şehrinin Times Meydanı’ndaki Thompson Reuters binasının dev ekranlarında yer alacak kapsamlı tanıtımlarla başlayacak.

“Dünyanın ilk kahve pişirme yöntemi”

2012 yılından beri gönüllü bir ekiple dünyayı Türk kahvesi kamyonu ile gezen ve Turkish Coffee Lady Vakfı’nın kurucusu olan Gizem Şalcıgil White, “Bu belgeselin yapım amacı, yurt dışında Türk kahvesinin katma değer kazanması. Çünkü Türk kahvesi dünyanın ilk kahve pişirme yöntemi. Türk kahvesi bugün tüketilen birçok kahve çeşidinin de aslında atasıdır diyebiliriz. Çünkü Türkler 16. yüzyılda bir kahve pişirme metodu icat ettiler. Bu pişirme tekniğini önce Avrupa, sonra tüm dünyaya yaydılar” dedi.

White, hazırlama, pişirme ve sunum yöntemleri ile kahveye kendine özgü bir kimlik kazandıran Türkler aracılığıyla kahve kültürünü günde 400 milyon adet kahve tüketen ABD’li kahve severlere anlatacaklarının da altını çizdi.

Sanat gösterileriyle etkinlikte yer alacak mikro art sanatçısı Hasan Kale ise, kahve seven toplumları birbiriyle yakınlaştırarak Türkiye’nin kültürel zenginliklerini daha etkili şekilde tanıtmayı arzu ettiklerini ifade etti.

8 şehir, 8 kahve kültürü

Türk kahvesinin tanıtım günü için hazırlanan yapımda, bu geleneğin hikayesini ve çeşitliliğini aktarmak için Mardin’de dibek, Şanlıurfa’da mırra, Gaziantep’te menengiç, Karabük’te safranlı, Nevşehir’de közde, Ankara’da kumda, İzmir’de damla sakızlı ve İstanbul’da geleneksel Türk kahvesi üzerine özel çekimler de yer alıyor.

Ücretsiz Türk kahvesi dağıtılacak

Kahve seven toplumları birbirine yakınlaştırmak ve milli değerimiz Türk kahvesinin bilinirliğini ABD’de arttırmak amacıyla kurulan Turkish Coffee Lady Vakfı’nın düzenleyeceği “2021 Dünya Türk Kahvesi Günü” etkinliği, Washtington Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından da resmi bir beyanname ile kutlandı. Bowser, dünyanın ilk kahve pişirme tekniği olan Türk kahvesinin 16. yüzyılda İstanbul’da geliştirildiğini ve 500 yıllık bir kültüre sahip olduğunu vurguladı. Toplumlar arasındaki dostluğu kültürel diplomasi ile pekiştirmeyi amaçlayan iyi niyet mesajlarından dolayı Turkish Coffee Lady Vakfı’na teşekkür eden Bowser, 5 Aralık’ta gerçekleşecek kutlama etkinliğinde zengin Türk geleneklerinin öneminin ABD’lilere aktarılarak kültürel diyaloglar kurulacağını belirtti. Başkent Washtington’da ikamet eden 706 bin kişi adına vakfın kültürel iletişimin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına ilişkin tebrik dileklerinin de iletildiği bildiri, belediyenin resmi kayıtlarına da geçecek.

Geçen sene Bowser, 5 Aralık’ı “Dünya Türk Kahvesi Günü” ilan etmiş, New York’taki Times Meydanı’nda yer alan reklam panolarında Türk kahvesi tanıtımı yapılmıştı. Bu yıl ise hem Türk Kahvesi Günü’ne özel olarak çekilen belgeselin tanıtımı yapılacak hem de ücretsiz Türk kahvesi ikram edilecek.

6 eyalette tanıtılacak

Belgeselin tanıtım turunda ABD’de 6 eyalet gezilecek ve kahve severler bol köpüklü Türk kahvesi ile buluşturulacak. Yaklaşık 1 saat uzunluğundaki belgesel, New York dışında Washington DC, Boston, Los Angeles, Las Vegas ve San Francisco gibi şehirlerde mikro art sanatçısı Hasan Kale’nin kahve ile gerçekleşecek sanat gösterileriyle tanıtılacak.

Cinec Film, Brokoli Yapım ve Karen Yapım iş birliğinde hazırlanan belgeselin yapımcılığını Selen Almaç Deniz üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Cihat Bilen ile Mehmet İsmail Çeçen yer aldı.