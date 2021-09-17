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Türk kahvesi Prag’da görücüye çıktı

Çekya’nın başkenti Prag’ın en ünlü meydanlarından Namesti Republiky’de dağıtılan Türk kahvesi Çekya halkından da büyük ilgi gördü.

Kültür Sanat 17.09.2021, 09:58
Türk kahvesi Prag’da görücüye çıktı

Çekya’nın başkenti Prag’ın en ünlü meydanlarından Namesti Republiky’de dağıtılan Türk kahvesi Çekya halkından da büyük ilgi gördü.

Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği’nin düzenlediği Türk Kahvesi Kültürü Festivali kapsamında Prag’ın önde gelen meydanlarından olan Namesti Republiky’de düzenlenen etkinlikte Türk kahvesi dağıtıldı. Kentin ünlü meydanında dağıtılan Türk kahvesi Çekya halkı tarafından yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, “Şiddetli yağışa rağmen yüzlerce Çekya vatandaşına ve Prag’ı ziyaret eden turiste Türk kahvesi tattırarak hem kahve diplomasisi aracılığıyla ülkemizi ve kültürümüzü tanıttık hem de gerçek bir Türkiye dostu olan Prag 1 Belediye Başkanı Petr Hejma ile Türkiye ile Çekya arasına nifak sokmak isteyen bazı vizyonsuz siyasetçiye ders niteliğinde bir mesaj verdik” dedi.

Türkiye’nin Prag Büyükelçiliğinin düzenlediği Türk Kahvesi Kültürü Festivali Beroun Golf Kulübü’nde düzenlenen golf turnuvasının ardından Büyükelçilik rezidansında gastronomi uzmanı Osman Serim’in katıldığı etkinlikle devam etmişti.

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