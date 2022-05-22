Türk kahvesi belgeseli Los Angeles’ta

Türk kahvesinin tanıtımı amacıyla hazırlanan “Başlangıç: Anadolu’nun Türk Kahvesi Öyküleri” belgeseli, ABD’nin Los Angeles şehrindeki Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosluğu’nda gösterildi.

ABD Turkish Coffee Lady Vakfı’nın Türk kahvesinin öyküsünü tüm dünyaya duyurmak için hazırladığı “Başlangıç: Anadolu’nun Türk kahvesi Öyküleri” belgeselinin Amerika turu devam ediyor. Belgesel, Washington ve New York’tan sonra bu kez Los Angeles şehrinde Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosluğu’nda gösterildi. Türk kahvesinin 500 yıllık kültürünü anlatan belgeselin özel gösterimine Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, eşi Alina Kuzum, Turkish Lady Coffee Vakfı Başkanı Gizem Şalcıgil White, mikro sanatçısı Hasan Kale, oyuncu Boran Kuzum ve seyahat muhabiri Lisa Niver’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Başkonsolos Sinan Kuzum, Türk kahvesini Amerika’da tanıtmaktan gurur duyduklarını ve Türk kahvesinin her yerde tanıtımı için destek vereceklerini söyledi. Ödüllü seyahat muhabiri Lisa Niver ise konuşmasında kültürleri birleştirmenin ve yeni kültürleri keşfetmenin önemini vurguladı. Konuşmasının ardından Lisa Niver’e Türk Hava Yolları tarafından Türkiye’ye ücretsiz uçak bileti hediye edildi.

"Türk kahvesi kültür mirasımız"

Turkish Coffee Lady Vakıf Başkanı Gizem Şalcıgil White konuşmasında, Türk kahvesinin dünyada eşi benzeri olmayan çok önemli bir kültür mirası olduğunu ve Turkish Coffee Lady Vakfı’nın milli değer olan Türk kahvesinin bilinirliğini ABD’de arttırmak amacıyla kurulduğunu ifade etti. Gizem White, New York, Washington, Los Angeles ve San Diego’dan sonra Boston, Florida ve San Francisco’da mikro art sanatçısı Hasan Kale’nin gösterileri eşliğinde Türk kahvesi sunumları ve Türk mutfağının tanıtımının yapılacağını duyurdu.

Gecede ayrıca Türkiye’nin mikro sanatçısı Hasan Kale, İstanbul’un siluetini kabak çekirdeği üzerine resmederek bir gösterisi sergiledi. Türk kahvesi ve belgeseli Los Angeles’tan sonra 24-25 Mayıs tarihlerinde San Diego’da düzenlenecek Türk Festivali’nde ABD’lilerin beğenisine sunulacak.

Belgeselin çekimleri 8 şehirde yapıldı

Türk kahvesini tanıtan belgeselin çekimleri Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Ege, Kapadokya, Safranbolu, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirildi. Türk kahvesinin uluslararası tanıtımı için hazırlanan yapımda Mardin’de dibek, Şanlıurfa’da mırra, Gaziantep’te menengiç, Karabük’te safranlı, Nevşehir’de közde, Ankara’da kumda, İzmir’de damla sakızlı ve İstanbul’da geleneksel Türk kahvesi üzerine özel çekimler yer alıyor. Cinec Film, Brokoli Yapım ve Karen Yapım iş birliğinde hazırlanan belgeselin yapımcılığını Selen Almaç üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Cihat Bilen ve Mehmet İsmail Çeçen yer aldı.