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Türk hattattan tarihi başarı

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından 12’ncisi düzenlenen Milletler Arası Hat Yarışması’nın birincileri belli oldu.

Kültür Sanat 21.05.2022, 19:44
Türk hattattan tarihi başarı

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından 12’ncisi düzenlenen Milletler Arası Hat Yarışması’nın birincileri belli oldu.

Hattat Mustafa Rakım Efendi’ye ithaf edilerek Haziran 2021’de ilan edilen 12’nci Milletler Arası Hat Yarışması’nın kazananları belli oldu. 10 farklı yazı türünde 31 ülkeden 535 hattat tarafından toplam 697 eser sunuldu. IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç başkanlığında Cezayir, Fas, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan ve Türkiye’den hat uzmanlarından oluşan jürinin değerlendirmeleri neticesinde 10 ülkeden 49 hattata ait 61 esere ödül verildi. Dereceye giren hattatlara nakit para ödülü verildi. Yarışmada birincilere 10 bin, ikincilere 7 bin 500, üçüncülere 6 bin dolar takdim edildi. Mansiyon ödülü alan yarışmacılara ise biner dolar nakit para hediye edildi. Yarışmada toplamda 200 bin dolar ödül dağıtıldı.

Törende ayrıca IRCICA’nın düzenlediği hat sanatı eğitim programlarını başarıyla tamamlayan, 9 ülkeden (Hindistan, Hollanda, İngiltere, Kazakistan, Lübnan, Malezya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Yemen ) 15 hattata icazetnameler verildi.

Kazananlara toplamda 200 bin dolar ödül dağıtıldı

Hat yarışmasında dereceye giren yarışmacılara toplamda 200 bin dolar ödül dağıtıldığını belirten IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, “Yarışmanın 12’ncisini düzenledik. 25 senedir yarışmamızı sürdürüyoruz. Her 3 yılda bir yarışmayı düzenliyoruz. Hat sanatının kendine göre bir incelikleri vardır. Bunu hat sanatında uzun yıllar emek vermiş hat uzmanları hocalarımız var. Bu hocalarımızda bu seneki jürimiz oldu. Türkiye’den de jüriler arasında yer alanlar var. Bunun yanı sıra İran, Irak, Mısır, Suriye ve Fas’tan da jürilerimiz bulundu. 10 gün boyunca burada kampa çekildiler. Yarışma için 697 tane eser teslim edildi. Bunların içerisinde 61 tanesi seçildi. Seçerken de çok adil bir şekilde. Hat sanatını icra edenin kim olduğunu bilmeden kontroller yapıldı. Bu seneki yarışmada Endonezyalı hattatlar dikkat çekti. Hattatlara maddi olarak toplamda 200 bin dolar ödül dağıtıldı. Birinciye 10 bin ikinciye 7 bin 500 ve üçüncüye 6 bin dolar ödül takdim edildi. Bunun yanı sıra mansiyon ödülleri alanlara biner dolar verildi” dedi.

Hat yarışmasında Celi Ta-Lik kategorisinde birincilik Türkiye’nin oldu

Üç sene sonunda birinciliği kazandığını ifade eden Hattat Yusuf Mazı, "Hat yarışmasına 3’üncü kez katılıyorum. Bu yarışmalar 3 senede bir gerçekleştiriliyor. Her zaman aynı heyecanla yarışmaya yazı gönderdim. İlk yarışmamda mansiyon ikincisinde ikincilik ve bu seneki yarışmada ise sonunda birinci oldum. Özellikle burada ödül dışında insanlar ile bir arada olmaktan ve bu kadar hattatların olduğu bir camiada içinde olmaktan çok mutluyum. 2012’den itibaren hat sanatını profesyonel olarak yapıyorum. İlk bu yarışmalar yapıldığı zaman daha çok Türkler katılıyordu. Fakat zaman geçtikçe çok fazla ülkeye bu hat sanatı yayıldı. Bu sene özellikle Endonezyalı hattatlar dikkat çekti. Birçok dalda birincilikleri kaptırdık. Fakat baktığımız bu sanatın dünyaya yayılması daha önemli. Mesleğimi ölene kadar devam ettireceğim" şeklinde konuştu.

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