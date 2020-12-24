Türk fotoğrafçılar, ASE Photo Awards-2020 Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında ödül aldı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un mühendislik biriminin organizatörlüğünü yaptığı ASE Photo Awards-2020 Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Aralık ayında Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan ve kazananların açıklandığı ödül töreninde, Türkiye’den 3 katılımcı da ödüle layık görüldü.

Fotoğraf yarışmasında, jüri tarafından seçilen en iyi fotoğraf sanatçıları ile eserlerinin isimleri, canlı yayında açıklandı. Yarışmaya, Rus teknolojilerine dayalı nükleer güç santral projelerinin gerçekleştirildiği Bangladeş, Hindistan, Çin, Mısır, Macaristan, Finlandiya, Türkiye, Bulgaristan, Slovakya, Belarus, Özbekistan ile Rusya’dan profesyonel ve amatör fotoğraf sanatçıları katıldı.

Geleneksel olarak düzenlenen yarışma bu yıl, “Ülkem”, “Sabitleşmiş Kare”, “Doğa ile Diyalog”, “Ne Yiyorsak Oyuz”, “Portre” ve “Yanımızdaki Atom” olmak üzere altı dalda yapıldı. Fotoğrafçılar, kendi ülkelerinin yaşamı ve kültürel zenginlikleri, Rosatom’un faaliyet yürüttüğü ülkelerin ulusal kimliği ile sosyal ve ekonomik özellikleri ile ilgili çalışmalarını gönderdi. Ayrıca insanların, doğanın ve nükleer teknolojilerin iyi komşuluğunu yansıttı.

ASE Photo Awards-2020 yarışmasına 400’den fazla fotoğraf sanatçısı katıldı. Türkiye, başvuru sayısı açısından 3’üncü sırada yer aldı.

Türk fotoğrafçılardan ikisi birinci, biri üçüncü olmayı başardı

Türk fotoğrafçılar Alpay Erdem “Türk” adlı çalışmasıyla ve Kayhan Güç de “Ülkem” adlı çalışmasıyla sırasıyla “Ülkem” ve “Yakınımızdaki Atom” dallarında birinci oldu. “Sabitleşmiş Kare” dalında ise üçüncülüğü “Flyboard” adlı çalışmasıyla Zehra Çöplü aldı. 2020 yılında toplam 18 kişi ASE International Photo Awards fotoğraf yarışmasında ödüle layık görüldü.

Yarışmada ödül kazanan Alpay Erdem, “Koşullar ne olursa olsun, fotoğrafçı kusursuz olmalı ve birkaç saatlik çekimde elinden gelenin en iyisini yapmalıdır. Bazı kareler doğrudan yaşamın akışı içinde doğar ve daha kaliteli, iyi bir kare elde etmek için onları tekrarlamak asla mümkün olmaz” dedi.

Zehra Çöplü ise “En zor şey, dış dünyaya ve kendinize karşı yüksek düzeyde bir duyarlılık sağlamak. Bir fotoğrafçının gelişmek için fikirleri üzerinde özveriyle çalışması gerektiğine inanıyorum. Türkiye’de Nemrut harabelerinden Kapadokya’daki Peri Bacalarına, Antik Efes’teki Artemis Tapınağı’na, Pamukkale havuzlarına, Sümela Manastırı’na, Boğaz’a ve daha pek çok yere kadar fotoğraf çekmek için birçok güzel yer var. Türkiye’de seyahat etmekten ve fotoğraf çekmekten asla bıkmazsınız” diye konuştu.

Ödül töreni çevrimiçi olarak gerçekleşti ve farklı ülkelerden yarışmaya katılan herkes etkinliği izleyebildi. Canlı yayın sırasında kazanan katılımcılar törenin sunucusuyla iletişime geçti ve tüm seyircileri selamladı.

ASE Photo Awards-2020 Fotoğraf Yarışmasına ilişkin organizatörler şunları söyledi:

“2020 yılında yarışmaya bin 327 eser ile başvuruldu ve bu, geçmiş senelere göre çok daha yüksek bir rakam. Fotoğraf sanatçılarının yeteneklerine ve çevremizdeki dünyanın güzelliğini görme becerilerine hayranlık duyuyoruz. 2021 yılında ASE Photo Awards’te daha fazla katılımcı ve fotoğraf görmeyi umuyoruz.”

Yarışmanın kazananları, pandemi kısıtlamaları kalkar kalkmaz düzenlenecek olan Rusya gezisi ile ödüllendirildi. Ayrıca Rusya’nın en iyi müzelerinden birinde kazanan fotoğraflar sergilenecek.

ASE Photo Awards-2020 Uluslararası Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni, https://youtu.be/cDH2LFEObbI adresinden izlenebilecek.