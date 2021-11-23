Türk filmleri Faslı seyirci ile buluşuyor

Fas’ta Türk Sineması Haftası’nın açılış programı yoğun ilgi gördü. Rabat Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği programa Türkiye’den yönetmenler Sinan Sertel, Murat Pay, Seyid Çolak; oyuncu Yüksel Akça ve sinema eleştirmeni-yazar Abdülhamit Güler de katıldı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle 22-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Türk Sineması Haftası, Fas’ın başkenti Rabat’taki açılış programı ile başladı. Film Türk izleyicileri olduğu kadar Faslı izleyicileri de duygulandırdı. Sinema severler beğenisini alkışlarla ifade etti.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan her alanda olduğu gibi sinemada da Türkiye-Fas ilişkilerinin daha ileri noktalara taşınması için çalışmalarının olduğunu ifade etti. Doğan, “Yoğun bir katılım vardı. Bu katılım çerçevesinde gelecek günlerde de aynı heyecanı, aynı ilgiyi göreceğimize çok inanıyorum. Sadece Rabat’ta değiliz. Bu yıl salgının bütün neden olduğu engellere rağmen düzenlenen bu program çerçevesinde Kasablanka’da ve Tanca şehrinde de film gösterimleri olacak. Sinema Haftası’nı Türk-Fas ilişkilerinin bir parçası olarak görmek lazım. İki ülke arasında son derece iyi ilişkiler var. Her alanda gelişiyor. Buna kültürü, eğitimi, sağlığı ve sanatı da ekleyebiliriz. Sinema Haftası da iki ülke arasındaki ilişkilerin ne denli geliştiğinin bir göstergesi. Önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek, daha da zenginleştirerek bu Sinema Haftası’nı bir gelenek haline getirmek ve Fas kamuoyuna sunmak istiyoruz. Türk kültürüne, Türk diline, Türk sinemasına burada Fas’ta, bütün şehirlerde büyük bir ilgi var. Bu ilginin karşılığını vermeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Film gösteriminin ardından katılımcılara Türk lezzetleri ikram edildi. Konuklar künefe ile servis edilen Kahramanmaraş dondurmasını tadarken, Türk çayı yudumladı.

Fas’ta Türk Sineması Haftası programı kapsamında başkent Rabat’ın yanı sıra Kasablanka ve Tanca şehirlerinde de gösterimler olacak. Etkinlik kapsamında Kapan, Dilsiz, Ekşi Elmalar, İçimdeki Kahraman ve Af filmleri Faslı seyircilerle buluşacak. Çocukların da unutulmadığı etkinlikte Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası filmi de özel bir gösterim ile minik sinema severlerin seyrine sunulacak. Ayrıca Yönetmenler Sinan Sertel, Murat Pay, Seyid Çolak ve Cem Özay ile sinema oyuncuları Yüksel Akça ve Timur Acar söyleşi programlarında seyirci ile bir araya gelecek.