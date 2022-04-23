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Türk Eğitim-Sen’li eğitimciler, “Kurtuluştan Kuruluşa Atamızın İzinde” temasıyla Ankara’ya pedal çevirdi

Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin oluşturduğu Manisa Tarzanlar Bisiklet Kulübü, Manisa’nın Kurtuluşunun ve Büyük Taarruz’un 100. yılında Manisa’dan, Türk Eğitim-Sen’in kuruluşunun 30. yılına Ankara’ya kadar pedal çevirdi.

Kültür Sanat 23.04.2022, 10:50
Türk Eğitim-Sen’li eğitimciler, “Kurtuluştan Kuruluşa Atamızın İzinde” temasıyla Ankara’ya pedal çevirdi

Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin oluşturduğu Manisa Tarzanlar Bisiklet Kulübü, Manisa’nın Kurtuluşunun ve Büyük Taarruz’un 100. yılında Manisa’dan, Türk Eğitim-Sen’in kuruluşunun 30. yılına Ankara’ya kadar pedal çevirdi.

Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı ve Türk Eğitim-Sen’in kuruluşunun 30. yılı nedeniyle gerçekleştirilen “Ankara’ya Kurtuluştan Kuruluşa” temalı bisiklet turuyla; Türk Eğitim-Sen’in, kuruluş ilkelerini anayasadan aldığı ve Atatürk ilkelerine bağlı bir sendika olduğu bir kez daha deklare edildi. Ayrıca etkinlikle cumhuriyetin 100. yılında Türk Eğitim-Sen’in yetkili sendika olmasına katkıda bulunmak amaçlandı. Manisa Tarzanlar Bisiklet Kulübü üyesi 9 eğitimci ve Manisa Şube Başkanı Hamit Aydın, 21 Nisan tarihinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle Ankara’ya uğurlandı. Yaklaşık 575 kilometre yol yaparak, 22 Nisan’da Ankara’ya ulaşan Tarzanlar Bisiklet Kulübü, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Bisikletçiler, Genel Başkan Talip Geylan ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılandı.

Aydın: “Her türlü çalışma ve etkinlikte genel merkezimizin yanında olmaktan onur ve gurur duyarız”

Konuşmasında her türlü çalışmaların içerisinde bulunmaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden Manisa Şube Başkanı Hamit Aydın, “Türk Eğitim-Sen Manisa şubesi olarak sendikamızın üstlendiği misyonumuzu desteklemek ve buna katkıda bulunmak için yapılan sosyal projelerin sendikamızın etkinliğini daha da artıracağına inanıyoruz. Gerçek sendikacılık anlayışının yerleşmesi için sendikamızın önderliğine daha fazla ihtiyaç duyulduğu bu günlerde yapılabilecek her türlü çalışma ve etkinlikte genel merkezimizin yanında olmaktan onur ve gurur duyarız. Biz yolunu hiç değiştirmeden, sadece milletimize hizmet etme gayesi güden eğitim neferleri olarak, atamızın izinde bayrak ve vatan sevdalısı öğrenciler yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle; bu güzel amaç için meşakkatli ve uzun yolda sürüş yaparak bizlere destek olan tüm bisikletçilerimize canı gönülden teşekkür ederiz. Kurtuluşumuzun 100. yılı kutlu olsun kuruluşumuzun 30. yılı kutlu olsun” dedi

Geylan: “Sizler kurtuluştan kuruluşa giden yolun çok önemli yapı taşlarısınız"

Genel Başkan Talip Geylan da Manisa-Ankara arasında 575 kilometre pedal çevirerek Ankara’ya ulaşan ve performanslarıyla önemli bir farkındalık oluşturan eğitimcilere böylesine cesur bir organizasyona imza attıkları için şükranlarını sunarak şunları dedi:

“Manisa Tarzanlar Bisiklet Kulübü sporcularını Genel Merkezimizde ağırladık. Sporcularımız, ’Kurtuluştan-Kuruluşa Atamızın İzinde’ temasıyla Manisa’nı düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü, sendikamızın kuruluşunun 30’uncu ve TBMM’nin açılışının 102’inci yıldönümü münasebetiyle Manisa’dan Ankara’ya 575 km pedal çevirdiler. Şube Başkanımız Hamit Aydın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den emanet aldığı al bayrağımızı şahsıma teslim etti. Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Organizasyonun düzenlenmesinde emek veren Hamit Aydın başkanıma ve büyük bir özveriyle Manisa’dan Ankara’ya ter akıtarak farkındalık oluşturan sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Sizler kurtuluştan kuruluşa giden yolun çok önemli yapı taşlarısınız. Siz hem bu ülkenin geleceğini yetiştiren eğitimcilersiniz hem de vatanımız ve milletimizin bekası için ulvi bir görev üstlenen vakur duruşlu aydınlık neferlersiniz.”

“Her bir eğitim neferimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum”

Türk Eğitim-Sen’in 30’uncu kuruluş yıl dönümünün önemine de dikkat çeken Geylan, “İnşallah sendikamızın 30’uncu kuruluş yıl dönümü yetkiyi de alacağımız ve eğitim çalışanlarının gerçek anlamda temsil edileceği dönemin de başlangıcı olacaktır. Öte yandan Manisa’nın Kurtuluşunun ve Büyük Taarruz’un 100’üncü yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bu etkinliği düzenlemek ve Atamıza bağlılığımızı sunmak ancak Türk Eğitim-Sen’e yakışırdı. Her bir eğitim neferimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Var olsun Türk Eğitim-Sen” dedi.

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