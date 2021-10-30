Türk dünyasının usta ozanları Ankara’da atıştı

Türk dünyasının dört bir yanından Ankara’ya gelen ozanlar kıyasıya atıştı. Ortaya birbirinden eğlenceli görüntüler çıktı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın bağımsızlıklarının 30’uncu yılına özel Uluslararası Ozanlar Atışması düzenledi. Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Türk dünyasının dört bir yanından gelen usta ozanlar kıyasıya atıştı.

Atışmalar kimi zaman ateşlendi, kimi zaman duruldu. Bazı ozanlar ağızlarına iğne aldı, ellerinde sazla zor anlar yaşayarak atıştı. Ortaya birbirinden eğlenceli görüntüler çıktı.

Programın açılışında konuşan Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ozan atışmasının Türk dünyasının önemli manevi bir değeri ve mirası olduğunu vurguladı.

Ağzına iğne alarak atışan ozanlardan Mustafa Aydın, atışma kültürünün çok uzun yıllara dayandığını ifade etti.