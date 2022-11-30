Türk dünyasından sanatçılar Kozan’da buluştu

Adana’nın Kozan ilçesinde 7. Uluslararası Çukurova’da Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali düzenlendi.

İlçenin tarihi ve turistik alanlarını gezen Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kıbrıs, Hollanda, Almanya, İsveç’ten gelen ve 180 kişiden oluşan Türk dünyası sanatçıları, Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte konuşan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Türk dünyasının yazarları, şairleri, edebiyatçıları geçen yıl da gelmişti. Bu sene de şereflendirdiler. Biz onları aramızda görmekten çok mutlu oluyoruz. Tek millet 6 devlet bir arada. Bu birliktelik, bu Kızılelma felsefesinin günümüze yansıması bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Azerbaycan’dan programa katılan Şair Ruhsari Adilkızı ise, "Biz tek yumurtanın ikizleri gibiyiz. Burada Özbek, Türkmen kardeşlerimiz ile bir festivalde olmak sanatımızı konuşmak bize gurur verdi. Türkiye bizim öz evimiz. İnanıyorum ki bu Turan’ın sedasını bir festivalde dünyaya ilan edeceğiz" diye konuştu.