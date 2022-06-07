Türk dünyasından Pursaklar’a yoğun ilgi

Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Dünya Türk Gençleri Birliği Teşkilatı Genel Başkanı Ersin Güzel ve beraberindeki heyeti, Pursaklar’da ağırladı.

Başkan Ertuğrul Çetin’in göreve gelmesi ile birlikte yapılan yatırımlarla her geçen gün dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Pursaklar’ın ünü ülke sınırlarını aşmaya devam ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, DTGB Genel Başkanı Ersin Güzel, Kıpçak Belediye Başkanı, Gagavuzya Belediyeler Birliği Başkanı Oleg Garizan, Çuvaşistan Çuvaş Film İnternational Başkanı Oleg Tsyplenkov, Sibirya Möldür Kazak Derneği Başkanı Altunay Junusova, Rusya Halkları Komitesi Gençlik Kolları Üyesi Ermek Hapizov, DTGB Aksakallar Heyet Başkanı Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer, Tomay Belediye Başkanı Fiodor Topciu, Aydar Belediye Başkanı İlya Köser, Kök-Tuğ Kazak Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Salatanat Uzakbaikyzy, DTGB Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Dündar Yahnici’niyi makamında ağırladı.

Dünya Türk Gençleri Birliği Teşkilatı Genel Başkanı Ersin Güzel ve beraberindeki heyet ile bir süre sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, sahaya inerek ilçeye kazandırılan hizmetler hakkında bilgiler verdi.

‘‘Bizleri ziyaretleri ile mutlu eden Başkana ve değerli heyetine teşekkür ediyorum’’

Ziyaret nedeni ile duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ertuğrul Çetin;’’Dünya Türk Gençleri Birliği Teşkilatı Genel Başkanı Ersin Güzel ve beraberindeki heyeti Pursaklar’da ağırlamak bizim için onur ve gurur verici. Türk Dünyasındaki soydaşlarımızla bağ kurmaya devam edeceğiz. Bizleri ziyaretleri ile mutlu eden Sayın Başkana ve değerli heyetine teşekkür ediyorum’’ dedi.

Pursaklar’ı gezmekten büyük keyif aldıklarını belirten Dünya Türk Gençleri Birliği Teşkilatı Genel Başkanı Ersin Güzel, misafirperverliklerinden dolayı Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkür etti.

Görüşmenin ardından ise taraflar birbirlerine şehirlerinin kültürel değerlerini yansıtan hediyeler takdim etti.