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Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri başladı

Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesiyle yıl boyunca düzenlenecek etkinlikler kortej yürüyüşüyle başladı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinasyon Merkezi’nin açılışında dövülen demirler, atlanan ateşlerle devam etti.

Kültür Sanat 30.03.2022, 13:07 30.03.2022, 13:16
Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri başladı
Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri başladı
Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri başladı

Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesiyle yıl boyunca düzenlenecek etkinlikler kortej yürüyüşüyle başladı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinasyon Merkezi’nin açılışında dövülen demirler, atlanan ateşlerle devam etti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa’da yıl boyu sürecek etkinlikler kortej yürüyüşü ile başladı. İlk olarak Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerinin bulunduğu alandaki Alplerin nöbet değişimine Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Anar Karimov, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Nurkissa Dauyeshov, Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Camankulov, Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı Murodjon Madjidov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanliyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRK-PA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Macaristan’ın İstanbul Başkonsolosu Lszl Kelle, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çok sayıda davetli ve vatandaşlar izledi. Ardından Saltanat Kapı’dan başlayacak yürüyüş, Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi güzergahını takip etti. Türk dünyasının renklerini, folklorunu, giyim kuşamını ve müzik kültürünü yaşatan ülkeler, renkli görüntülere sahne oldu. Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinasyon Merkezi Açılışı ile devam eden etkinlikler çerçevesinde Ertuğrulbey alanında Nevruz ateşi, semeni sunumu, demir dövme ritüelleri ve Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi ile birlikte son buldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun da bilincindeyiz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa Ticaret Borsasına 50 yıl hizmet etmiş binayı bizler de Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinasyon Merkezi olarak devam edecek. İnşallah alnımızın akıyla yıl sonunda da kardeş şehrimiz Azerbaycan’ın Şuşa şehrine kültür başkentliğini devretmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Tofaş Spor Salonu’nda saat 19.30’da gerçekleştirilecek Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti açılış törenine Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılması bekleniyor.

#kültür başkenti #türk dünyası #Bursa
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