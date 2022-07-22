Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği renkli kortej yürüyüşüyle başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene 5’incisi düzenlenen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, düzenlenen renkli kortej yürüyüşü ile başladı. 3 gün sürecek olan etkinlikte Türk kültürüne ait sporlar, sanat ve eğitimler Bursalılarla buluşacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Keles Belediyesi işbirliği ile Bursa Valiliği, İl Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etno Spor Konfederasyonu, Türksoy ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin katkılarıyla bu sene 5’incisi düzenlenen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Cumhuriyet Caddesi’nde kortej yürüyüşüyle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan protokol üyeleri, Cumhuriyet Caddesi girişinden Fomara 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar yürüyerek halkı selamladı. Protokol üyelerinin yürüyüşüne Osmanlı savaş müzikleriyle mehter takımı ve rahvan atları derneği ekipleri de eşlik etti. Yürüyüş sonunda Kazakistan’dan gelen misafirler, geleneksel halk danslarını sergiledi. Birbirinden farklı figürler sergileyen ekip, Bursalılardan yoğun ilgi gördü.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, kökbörü, atlı akrobasi, geleneksel okçuluk, cirit, rahvan, atlı okçuluk, aba-kuşak-şalvar güreşleri, karakucak güreşleri, Alpagut savaş sanatları ve yağlı güreş müsabakalarının iki gün boyunca izleyicilerin beğenisine sunulacağını belirtti. Bunun yanında konserler, dans gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, dağ yöresi temsili gelin alma, beşik toyu, Türk dünyasına özgü müzik dinletileri, ipek halı ve kumaş dokuma, yün eğirme, Türk dünyası başkentleri fotoğraf sergisi, Orhun Abideleri’nin canlı anlatımı, mehter, kılıç kalkan gösterilerinin de olacağını açıklayan Başkan Aktaş, “Şenliğimize katılmak isteyen vatandaşlarımız için Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nden ücretsiz servisler kaldıracağız. Bursa, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ticaret ve sanayi şehirlerinden birisidir. Ama Bursa kadim medeniyetimizin başkenti. 6 padişahı, onlarca şehzade ve evliyayı bağrında barındıran bir şehir. Bursa, Türk dünyası için sembol bir şehirdir. Gayretlerimizle Bursa, Türk Dünyası Kültür Başkenti oldu. Mart ayından bu yana dolu dolu programlar düzenleniyor. Güzel çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu büyük şölene bütün halkımızı davet ediyorum” dedi.

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilçe belediyelerinin gayretleriyle ata sporlarında faaliyet gösteren kulüp sayısının her geçen gün arttığını ifade etti. Ata Sporları Şenliği’ne herkesi davet eden Kılıç, programlarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de, korteje katılanlara teşekkür etti. İki gün boyunca tüm Türk dünyasını Orhan Gazi’nin Nilüfer Hatun’la evlendiği ve Murad-ı Hüdavendigar’ın savaşa hazırlandığı Keles Kocayayla’da ağırlayacaklarını söyleyen Keskin, tüm Bursalıları şenliğe beklediklerini dile getirdi.