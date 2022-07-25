Türk Dünyası Altınova’da buluştu

Türk Dünyası’nda yer alan ve YAFEM Türk Boyları Kültür Şöleni’ne katılan ülkeler, Yalova Altınova’da muhteşem gösterileriyle izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

YAFEM 25. Türk Boyları Kültür Şöleni’nin Altınova’da devam etti. Festivale katılan folklor grupları, birbirinden güzel oyunlarını Altınovalılar için sahneledi.

Gecede konuşan Altınova Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Metin Oral, “25. Türk Boyları Kültür Şöleni kelimenin tam anlamı ile harika oldu. Gerçekten binlerce yıl öncesine uzanan tüm renklerimiz ve değerlerimizle bir kez daha gurur duyduk. Bu güzellikleri bizlerle paylaşan konuklarımıza da özellikle çok teşekkür ediyorum” dedi.

Altınova Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Metin Oral, Türk Dünyası içinde yer alan folklor ekiplerini misafir etmekten mutlu olduklarını belirterek, “Her yıl Türk Dünyası’ndan gelen ekiplerin Subaşımızda da gösteri yapmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin gösterilerini ilgiyle izledik ve kültürlerini beldemizde de sahnelemelerinden keyif aldık. Gösterilerde bulunan ekiplerimize, gecemize katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu tür kültürel faaliyetlerimiz Subaşımızda artarak sürecektir” diye konuştu.