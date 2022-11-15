Türk Dizileri ile Kazakistan’da Türkçe kurslarına rekor başvuru

Türk sinemasına ve dizilerine yurt dışında gösterilen yoğun talep çerçevesinde Türkçe ve Türk kültürü dünya izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Kazakistanlılar tarafından Türk dizilerini Türkçe izleyebilmek, Türkiye’de eğitim almak ve iyi bir kariyer sahibi olmak amacıyla Türkçe kurslarına yoğun rağbet gösteriliyor.

Yunus Emre Enstitüsünün 196 ülkede düzenlediği çevrim içi Türkçe kurslarına yoğun ilgi gösteren ülkeler arasında Kazakistan ilk sıralarda yer aldı.

Kazakistan genelinde 2010 yılından itibaren faaliyetlerini yürüten ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiren Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin çevrim içi Türkçe kurslarına her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce Kazakistanlı başvuru yaptı.

10 bin Kazakistanlı kursiyerin katılacağı çevrim içi Türkçe kursları büyük bir ilgiyle devam ediyor.

Türk dizileri Türkçe’ye ve Türk kültürüne ilgiyi artırıyor

Türk dizilerinde işlenen aile ortamı, güçlü aile bağları, kültürel unsurlar ve mekânlar gibi Türk kültürünün ögeleri dünyanın farklı coğrafyalarına aktarılarak Türkçeye olan ilginin artmasına katkı sağlıyor.

Türkçe kurslarına katıl, Türkiye’ye uç

Derslere katılım ve başarı durumlarına göre seçilecek Kazakistanlı kursiyerler arasından yapılacak çekiliş ile 10 kişi İstanbul’a gidiş-dönüş uçak bileti kazanacak.

Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin çevrim içi Türkçe kurslarına geçen yıl 8 bin Kazakistanlı başvuru yapmış olup Kültür Merkezinin düzenlediği kurslar aracılığıyla kuzeyde Yunus Emre’nin, güneyde ise Hoca Ahmet Yesevi’nin izlerinin bulunduğu Kazakistan genelinde her yere ulaşıldı.