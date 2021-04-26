Türk Dil Kurumundan yeni e-kitap: “Türkçe-Arapça Arapça-Türkçe Karşılıklar Kılavuzu”

Türk Dil Kurumunun “Türkçe-Arapça Arapça-Türkçe Karşılıklar Kılavuzu” yayını e-kitap olarak erişime açıldı.

Türk Dil Kurumunun e-kitap olarak erişilen “Türkçe-Arapça Arapça-Türkçe Karşılıklar Kılavuzu’nun" Türkçeden Arapçaya olan bölümünde Türk Dil Kurumunun yayımladığı “Okullar İçin Türkçe Sözlük’ün” 8. baskısından esas alındı. Arapçadan Türkçeye olan bölümünde yer alan madde başlarında ise Türk dilinde eş değer bir karşılığı bulunan Arapça maddeler esas alındı, bu alanda yurt içi ve yurt dışında telif edilen öğrenci sözlüklerinden faydalanıldı. Kılavuzun Türkçeden Arapçaya olan bölümünde 17 bin 830 madde, Arapçadan Türkçeye olan bölümünde ise 11 bin 730 madde bulunuyor.

İlk ve ortaöğretim çağındaki çocukların pedagojik düzeyleri göz önünde bulundurularak hazırlanan eser, ülkemizde Türkçe öğrenen okul çağındaki Arap öğrenciler ile günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen Arap aileler için bir kılavuz niteliğinde. Eser hazırlanırken öncelikle Türk toplumunun dağarcığından yola çıkıldı, sözlerin özü ve gerçek hayattaki karşılıkları Türk dili ve kültüründeki tanımlarıyla açıklandı.