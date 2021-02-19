Türk Dil Kurumu’ndan yeni bir e-kitap: "Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı"

Türk Dil Kurumu tarafından 26-28 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı’nda sunulan bildiriler e-kitap olarak yayımlandı.

İslamiyet dönemi Türk edebiyatının ve Karahanlı Türkçesi’nin ilk büyük eseri olan Kutadgu Bilig’in Yusuf Has Hacib tarafından yazılışının 950. yıldönümü, ’2019 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri’ arasına alındı. Bu vesileyle Türk Dil Kurumu tarafından 26-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara’da Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı düzenlendi. Kurultayda Yusuf Has Hacib ve eseri Kutadgu Bilig ana konusu etrafında başta dil olmak üzere edebiyat, tarih, kültür ve diğer ilgili alanlarda bildirilere yer verildi. E-kitap şeklinde yayınlan eser, Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı’nda sunulan bildirilerden oluşuyor.