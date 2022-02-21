Turizm Bakanı Ersoy'dan Dünya Rehberler Günü mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Rehberler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy’un mesajı şöyle:

“Turizm temelde daima doğru iletişime dayanan bir sektördür. Tanıtımdan ağırlamaya kadar gerek hedef kitlenizin tamamıyla gerekse birebir şahıslarla kurulan doğru iletişim turistin tercihlerindeki önceliğinizi dolayısıyla başarınızın sürekliliğini belirleyen önemli bir etkendir. Rehberler iletişimin iki yönünü de kontrol edebilme potansiyelleri ile bu alandaki en önemli aktörlerdendir. Hem temsil ettikleri ülkenin ve turizm bölgesinin sözcüsü olmaları vesilesiyle hem de misafirlerimizin istek ve beklentilerinin en doğru şekilde karşılanmalarını sağlayabilmek adına onların gözlerinden ziyareti değerlendirme ve yönlendirme kabiliyetleriyle turizm hareketinin her iki öznesine de hizmet verirler. Rehberin kalite ve kabiliyeti bu hizmetin kalitesini, hizmetin kalitesi ise turizmin başarısını belirleyen ciddi bir faktördür. Böylesi kilit bir görevin bilincinde kendisini sürekli geliştirerek daima daha iyisini hedefleyen bir anlayışla Türkiye’nin turizmine bilgisi, alın teri ve emeğiyle vazgeçilmez katkılar sunan siz değerli rehberlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyor, Dünya Rehberler Günü’nüzü kutluyorum.”