Turistlerin yeni gözdesi Buca

İzmir’in tarihi kenti Buca’nın turizmini canlandırmak için hayata geçirilen Buca’yı keşfet turu, seyahat tutkunlarının rotasını kente çevirdi. Temmuz ayında gerçekleştirilen turda 3 gün boyunca Buca’yı karış karış dolaşan gezginlerin toplam 996 paylaşımı, 4 milyon 809 bin gösterim sağladı.

Turizmi geliştirmek için Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın daveti üzerine kente gelen sosyal medya fenomenlerinin Buca’yı keşfet turu, sosyal medyayı salladı. Türkiye’nin önde gelen seyahat yazarları, gurme ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan 30 kişilik ekip, geçtiğimiz ay 3 günlük #bucayikesfet turuyla kentin tarih, doğa ve gastronomi kültürünü deneyimlemişti. Sokakları karış karış gezen fenomenler, deneyimlerini sosyal medya platformları ve bloglar üzerinden paylaşmış, paylaşımlar yoğun ilgi görmüştü.

4 milyon 809 bin gösterim

Buca’yı keşfet turunun ardından gezginler etkileşimlerini ve takipçilerinden gelen yorumları Buca Belediyesi ile paylaştı. Fenomenler, 3 gün boyunca bucayikesfet hastagiyle Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından toplam 996 paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımlar üzerinden 4 milyon 809 bin gösterim sağlandı.

Takipçilerden Buca’ya yoğun ilgi

Sosyal medya fenomenlerinin paylaştığı eşsiz lezzetler, doğal ve tarihi güzellikler sadece İzmir’in değil Türkiye’nin dört bir yanından seyahat tutkunlarının ilgisini çekti. Paylaşımlar üzerine kendilerine gelen Buca ile ilgili soruları da yanıtlayan fenomenler, takipçilerine deneyimlerini detaylı olarak aktardı. Büyük etkileşim alan paylaşımların ardından, seyahat tutkunlarının Buca ziyaretinde gözle görülür bir artış yaşandı.