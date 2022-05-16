Turgutlu’da Cirit ve Keşkek Festivali yoğun ilgi gördü

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Selendililer Derneği işbirliğiyle düzenlenen Cirit ve Keşkek Festivali, vatandaşların yoğun katılımı ve ilgisiyle gerçekleşti.

Geleneksel atlı sporların başında gelen ciritin gelecek nesillere aktarılması ve Turgutlu’da yaşatılması amacıyla Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Selendililer Derneği ev sahipliğinde Cirit ve Keşkek Festivali düzenlendi. Irlamaz Vadisinde gerçekleşen festival, vatandaşların yoğun katılımı ve ilgisiyle coşkuyla yapıldı.

Cirit ve Keşkek Festivali coşkusu kortejle başladı

Cirit ve Keşkek Festivali, Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden başlayıp Eski Manisa Yolu’nda sona eren kortej yürüyüşü ile başladı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Selendililer Derneği Başkanı Kamil Güleç, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ve daire müdürleri de katıldı.

Irlamaz Vadisi Alanı’nda yapılan Cirit ve Keşkek Festivali’nde ilk olarak kurban kesimi yapıldı ve Kur’an-ı Kerim okundu. Ardından Turgutlu Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve İzmir Yörükler Derneği Halk Oyunları Ekibinin gösterileri alanı dolduran vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Sahada kıyasıya mücadele yaşandı

Zafer Cirit Atlı Kulübü, Beypınar Cirit Atlı Kulübü, Selendi Atlı Cirit Kulübü’nün atlı cirit gösterileriyle devam etkinlikte atlarını dört nala sahaya süren sporcuların kıyasıya mücadelesi renkli anlara ev sahipliği yaptı. Keşkek ikramının da yapıldığı Cirit ve Keşkek Festivali, alanı dolduran binlerce kişiden tam not aldı.

“Turgutlu’muzda örflerimiz, adetlerimiz ve ata sporlarımız yaşatılacak”

Cirit ve Keşkek Festivali’nde konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Seçim sahalarında bütün hemşehrilerimize bir söz vermiştik. Demiştik ki Milli bayramlarımız Turgutlu’muza yakışır bir şekilde kutlanacak, örf ve adetlerimiz, ata sporlarımız da yaşatılacak. Turgutlu’daki etnik köken farklılıklarımızın birer zenginlik olduğunu, huzur içinde yaşamak için o zenginliklerin farkına varmamız gerektiğini göstermemiz gerekiyordu. Önce yağlı pehlivan güreşlerimizi geleneksel hale getirdik. Rahvan At yarışlarını geleneksel hale getirdik, deve güreşlerini yaptık yine geleneksel hale geldi. Bir tek yapamadığımız cirit kalmıştı. Pandemi süreci bittikten sonra hepimizin mutlu olmaya hakkı vardı. Bizler de o mutluluğu paylaşmak istedik. Kamil başkanımla beraber böyle bir organizasyonu tertip ettik. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Akın’a teşekkür plaketi

Turgutlu Selendililer Derneği Başkanı Kamil Güleş, Cirit ve Keşkek Festivali’ne katkı ve desteklerinden dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Festivalde konuşan Turgutlu Selendililer Derneği Başkanı Kamil Güleş ise, “İnsanları bir arada tutan örfleri, adetleri, gelenekleri ve inançlarıdır. Turgutlu Selendililer Derneği olarak bu değerlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Hemşehrilerimizle bir arada olup ve kaynaşmak için bu etkinliği düzenlemiş bulunmaktayız. Katıldığınız ve destek verdiğiniz için Başkanımız Çetin Akın ve ekibi başta olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Selendililer Derneği ev sahipliğinde gerçekleşen Cirit ve Keşkek Festivali’ne Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Eşi Esra Eligüzeloğlu Yılmaz, Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Turgutlu Selendililer Derneği Başkanı Kamil Güleş, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, muhtarlar, dernek ve oda başkanları katılım gösterdi.