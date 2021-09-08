Turgay Başyayla’dan MHP’ye yeni marş “DEVLET ATAM”

Şarkılarıyla, türküleriyle, köy köy Türkiye’nin dört bir köşesini dolaşarak yaptığı televizyon programlarıyla ve toplum yararına gerçekleştirdiği projeleriyle halkın gönlünde çok ayrı bir yeri olan sanatçı Turgay Başyayla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye marş hediye etti.

Daha önce MHP’nin ’Selam Anadolu’ya, ’Biz Türkiye’yiz ve ’Davet’ gibi seçim şarkılarında imzası bulunan sanatçı Turgay Başyayla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile “DEVLET ATAM” marşını tanıttı. Başyayla, paylaşımında, “Atayurt’tan, Anayurda. Atam asil, boyum soylu. Ülküm millet, sonsuza kadar var olsun Devlet...” ifadelerini kullandı.

Kısa sürede büyük beğeni toplayan DEVLET ATAM marşının sözleri 27. Dönem MHP İzmir Milletvekili Adayı da olan gazeteci ve yazar Gökhan Çelik’e, müziği ve arenjesi ise müzisyen Volkan Sönmez’e ait. Sanatçı Turgay Başyayla’nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ithaf ettiği marşın video klip yönetmenliğini ise Rafet Ogeday Erdoğan yaptı.

"Devlet Bahçeli Türk gençliğinin umududur"

2020 yılında Covid-19 salgınının başladığı süreçte İzmir’in Çeşme ilçesine yerleşen Başyayla, "İzmir de 9 Eylül 2020 tarihinde Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım öncülüğünde gerçekleştirilen ’İstiklal İçin Kararlılık Yürüyüşü’ beni çok etkiledi. Sonrasında yeni bir marş yapma fikri ortaya çıktı. ’İstiklal için kararlılık yürüyüşü’ bize gösterdi ki Sayın Devlet Bahçeli sadece MHP Genel Başkanı değil aynı zamanda Türk gençliğini gelecek nesillere hazırlayacak umudun adıdır. Yani Devlet Bahçeli Türk gençliğinin umududur. Sonrasında Gökhan Çelik kardeşim Türk tarihinin dinamikleri ile bugünü özetleyen ve adını da çok yakışır bir şekilde ’DEVLET ATAM’ koyduğu bu güzel marşın sözlerini ortaya çıkardı. Çok kıymetli müzisyen kardeşim Volkan Sönmez de müzik ve aranjesini yaptı ve böylelikle ’DEVLET ATAM’ marşını ortaya çıkarmış olduk" dedi.